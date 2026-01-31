Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli–Fiorentina apre la 23a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00. Testa-coda dal peso specifico altissimo: gli azzurri sono 4° con 43 punti in 22 gare (13 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 31 gol fatti, 20 subiti), i viola inseguono salvezza e riscatto dal 18° posto con 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 24 reti segnate, 34 incassate). Per il Napoli imbattibilità casalinga da proteggere; per la Fiorentina punti vitali per riaccendere la corsa.
Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina
A poche ore dal fischio d’inizio, il Napoli dovrebbe confermare un 3-4-2-1 propositivo: tra i pali potrebbe esserci Meret, con linea a tre guidata da Di Lorenzo. Sulle corsie si va verso Gutiérrez a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo Lobotka e McTominay garantirebbero equilibrio e inserimenti. Davanti, opzione doppia trequarti con Vergara e Elmas alle spalle di Højlund. Nelle scelte pesano le assenze: out, tra gli altri, Rrahmani e Politano. La Fiorentina, con diversi dubbi sugli esterni, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 elastico: de Gea in porta, retroguardia con Dodô e Gosens sugli out, in mezzo Comuzzo–Pongracic. In cabina di regia chance per Fagioli, con Mandragora e Ndour a supporto. Tridente in cui potrebbero agire da destra Solomon, al centro Gudmundsson e a sinistra Fazzini. Restano da valutare gli indisponibili, mentre non si registrano squalifiche al momento.
- Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. V:Sport
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Fazzini. V:Sport
Gli indisponibili di Napoli-Fiorentina
Le defezioni condizionano le scelte di entrambi. Nel Napoli pesano i forfait in difesa e sulle corsie, con qualche opzione offensiva ai box; la Fiorentina paga soprattutto sugli esterni, con rotazioni obbligate. Monitoraggio fino alla rifinitura, ma lo scenario non dovrebbe mutare radicalmente.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Politano (infortunio alla coscia), Rrahmani (infortunio al bicipite femorale), Milinkovic-Savic (infortunio alla coscia), Mazzocchi (infortunio alla caviglia), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Fiorentina – Infortunati: Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli in altalena ma solido al Maradona: tre pareggi e una vittoria nelle ultime cinque, con uno stop pesante a Torino. Fiorentina in timida ripresa: due successi esterni e due pari nel recente, ma continuità tutta da dimostrare.
|Napoli
|x
|x
|x
|ok
|ko
|Fiorentina
|ok
|x
|x
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 6 punti, la Fiorentina 8. Dettaglio risultati:
- Napoli
Napoli-Verona 2-2; Inter-Napoli 2-2; Napoli-Parma 0-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0.
- Fiorentina
Fiorentina-Cremonese 1-0; Lazio-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Cagliari 1-2.
L’arbitro di Napoli-Fiorentina
La gara sarà diretta da Federico La Penna di Roma. Finora in Serie A 2025-26 ha arbitrato 9 partite: 2 rigori assegnati, 29 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, con una media di 3,6 cartellini a gara. Al VAR Nasca, AVAR Aureliano; assistenti Lo Cicero e Bianchini, quarto ufficiale Marcenaro.
- Arbitro: LA PENNA
- Assistenti: Lo Cicero – Bianchini
- IV: Marcenaro
- VAR: Nasca
- AVAR: Aureliano
Informazioni interessanti sul match
Incrocio ricco di spunti: il Napoli ha messo il turbo negli ultimi confronti con la Fiorentina e punta a prolungare la striscia al Maradona, fortino dove non perde da tempo. La Fiorentina, però, sotto la nuova gestione ha alzato ritmo e volume offensivo, con una valanga di cross e conclusioni, e arriva da un colpo esterno che può cambiare l’inerzia. Occhio ai duelli chiave: il peso specifico di Lukaku contro la retroguardia viola, le seconde linee pronte a incidere e la fame di punti salvezza dei toscani. La partita promette intensità e ribaltamenti: ai padroni di casa serve concretezza per restare in zona Champions, agli ospiti l’energia per sfatare i tabù e strappare un risultato pesante.
- Il Napoli arriva da tre successi di fila contro la Fiorentina: non succedeva da fine anni ’80-inizio ’90 quando inanellò una serie da cinque.
- Al Maradona non si pareggia tra Napoli e Fiorentina dal 2017: da allora alternanza di vittorie, con l’ultimo sorriso azzurro (2-1) nel marzo 2025.
- La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime 11 sfide di A contro il Napoli, subendo in media 2,2 gol a gara.
- Il Napoli ha vinto una delle ultime cinque in A e viene da uno 0-3 con la Juventus, ma non perde due gare di fila dal dicembre 2023.
- Nonostante il 4° posto del Napoli e il 18° della Fiorentina, nelle ultime sette giornate i punti raccolti sono quasi identici: 12 a 11.
- La Fiorentina ha ritrovato un successo esterno dopo 10 trasferte senza vittorie: può centrare il bis lontano da casa per la prima volta dal 2024.
- Il Napoli è imbattuto da 21 partite casalinghe di Serie A (15V, 6N): a -1 dalla sua miglior serie interna nell’era dei tre punti.
- Sotto la nuova guida, la Fiorentina è tra le squadre che tirano di più e quella che crossa di più su azione: media 15 conclusioni e 17 traversoni a gara.
- Lukaku è spesso decisivo contro la Fiorentina: 6 partecipazioni-gol in A (4 reti, 2 assist) e contributo completo nelle due sfide più recenti.
- Piccoli segna soprattutto in trasferta (2/2 reti esterne) e può andare a bersaglio in due gare fuori casa consecutive per la prima volta.
Le statistiche stagionali di Napoli e Fiorentina
Il Napoli vanta più possesso (57,4% vs 53,0%) e una migliore solidità difensiva (20 gol subiti contro 34), con 9 clean sheet contro i 3 viola. La Fiorentina produce volume: 207 tiri come il Napoli, ma con minore precisione (38,2% tiri in porta vs 47,8% azzurro) e concede di più. Pressioni simili (PPDA 12,8 Napoli, 11,5 Fiorentina), ma l’inerzia territoriale resta dalla parte azzurra.
Giocatori: per il Napoli spiccano Hojlund (6 gol) e McTominay (5), assist distribuiti tra Politano, Neres e McTominay (3). Più ammonito azzurro: Juan Jesus (6); clean sheet di reparto: 9 tra Meret e Milinkovic-Savic. Nella Fiorentina guida i gol Mandragora (6) davanti a Kean (5) e Gudmundsson (4); top assist Fagioli (3). Più sanzionato: Pongracic (8 gialli); clean sheet di de Gea: 3.
|Napoli
|Fiorentina
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|13
|3
|Pareggi
|4
|8
|Sconfitte
|5
|11
|Gol fatti
|31
|24
|Gol subiti
|20
|34
|Media gol subiti
|0,91
|1,55
|Possesso palla (%)
|57,4
|53,0
|Tiri totali
|207
|207
|Tiri in porta
|99
|79
|Clean sheet
|9
|3
|Ammonizioni
|30
|49
|Espulsioni
|1
|1
|PPDA
|12,8
|11,5
