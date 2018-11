Napoli frenato, la Juventus scappa. Fiorentina in crisi

Inattesa battuta d’arresto per il Napoli, che al San Paolo non va oltre lo 0-0 contro il Chievo guidato per la prima volta da Di Carlo dopo il flop Ventura. La Juventus ringrazia e sale a +8 in classifica sui partenopei.

Primo tempo molto combattuto, il Napoli prende l’iniziativa ma l’occasione più grande è di Obi. Nel finale di tempo gli azzurri crescono ma Sorrentino nega il gol a Callejon. Nella ripresa la partita si vivacizza, con occasioni a raffica per Mertens, Callejon e Insigne. I gialloblu non si intimoriscono e ancora con Obi mettono i brividi a Karnezis, poi al 76′ sono fortunati quando Insigne colpisce il palo.

L’Empoli batte in rimonta l’Atalanta per 3-2 al Castellani. I toscani, tenaci, fermano a 4 la serie di vittorie consecutive della squadra di Gasperini, che passa in vantaggio al 33′ con Freuler. Al 40′ doppia tegola per i padroni di casa, che prima sbagliano un rigore con Caputo, poi in contropiede subiscono il raddoppio dei bergamaschi (Hateboer). Ma La Gumina dimezza le distanze prima dell’intervallo, poi al 77′ realizza il 2-2. Espulso Ilicic nel finale per proteste, decide il match un colpo di testa di Silvestre al 93′.

Il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina finisce senza gol. Nei primi 45′ diverse occasioni per entrambe le formazioni, con Skorupski e Lafont decisivi sui tiri di Simeone e Orsolini. I viola sono più pericolosi nel secondo tempo: Milenkovic colpisce il palo al 71′, Veretout sfiora il vantaggio pochi minuti dopo spedendo fuori di pochissimo. La Fiorentina non vince da 6 partite.

I risultati delle partite delle 15

Bologna-Fiorentina 0-0

Empoli-Atalanta 3-2

33′ Freuler (A), 40′ Hateboer (A), 42′ La Gumina (E), 77′ La Gumina (E), 93′ Silvestre (E)

Napoli-Chievo 0-0

