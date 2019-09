Napoli, frizioni tra Insigne e Marocchi

Momenti di tensione nel post match di Napoli-Cagliari. Insigne, ai microfoni di Sky, ha avuto un forte battibecco con l’opinionista Marocchi che, commentando la prestazione degli azzurri, aveva parlato di “intensità da amichevole a Dimaro”.

Duro lo sfogo di Insigne: “Sentirsi dire che il Napoli ha giocato con la stessa intensità di Dimaro, è un’offesa per noi che abbiamo dato il 200% secondo me, anche se non si è visto. Per me è offensivo, perché noi abbiamo dato tutto”.

