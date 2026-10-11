Napoli-Frosinone, moviola: era un rigorino su Hojlund ma andava anche fatto ripetere?

La prova dell’arbitro Feliciani al Maradona nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Marelli e Calvarese, il fischietto abruzzese ha ammonito 2 azzurri

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Pochi casi dubbi ma un grosso punto interrogativo sul rigore concesso – e poi fatto ripetere – al Napoli che ha sbloccato la gara per Feliciani. Corrette invece le due ammonizioni. Vediamo cosa è successo al Maradona.

Napoli-Frosinone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ Hojlund viene atterrato da Cittadini, il contatto sembra lieve ma non c’è nessun dubbio da parte di Feliciani che indica subito il dischetto. Va a battere lo stesso bomber danese, tra l’incredulità di Allegri, ma si fa parare la conclusione da Palmisani. Si riprende a giocare con una rimessa da fondo campo ma proprio quando il portiere dei ciociari calcia la palla, l’arbitro Feliciani – richiamato dal Var – ferma il gioco per la seconda volta e indica di nuovo il dischetto.

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La chiamata del Var

La massima punizione è da ripetere, il labiale dell’arbitro sembra rivelare che il portiere si è mosso con anticipo prima della battuta, anche se le immagini dimostrano che forse a essere irregolare è l’ingresso in area di alcuni giocatori del Frosinone. Dal dischetto stavolta si presenta De Bruyne che non sbaglia. Al 32′ regolare il raddoppio di Lang. Primo giallo all’80’, è per Rrahmani per un brutto fallo su Bobcek che viene curato dallo staff sanitario. All’86’ giallo anche per Badiashile che ha strattonato Calò in ripartenza. Regolare al 94′ il gol di De Bruyne che fissa il risultato sul 3-0, dopo 5′ di recupero finisce così.

La sentenza di Marelli

Sull’episodio del rigore Marelli trova la pecca. Dice l’esperto di Dazn: “Rigore generoso concesso al Napoli per un lievissimo contatto su Hojlund in area di rigore. Giusto poi ripetere il calcio di rigore sbagliato dal Napoli perché Palmisani muove il piede destro prima del tiro e anche il numero 14 del Frosinone Calò è entrato in area prima della conclusione del calciatore del Napoli”.

La moviola di Calvarese

Di diverso avviso l’ex arbitro Calvarese che sui social osserva: “Dal vivo la dinamica è da rigore, rivedendo le immagini il contatto sembra depotenziarsi un po’ però è altrettanto vero che ci sono un paio di tocchi con il primo, da dietro, che a mio giudizio è decisivo, quindi per me è giusto assegnare il rigore”.

Chi è l’arbitro Feliciani

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Napoli-Frosinone. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli. E’ stata la prima in A per lui, ultima uscita in B per per Catanzaro-Palermo.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 8 vittorie azzurre, 3 pareggi e 1 successo dei ciociari.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Perrotti con Guida IV uomo, Cosso al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Rrahmani, Badiashile