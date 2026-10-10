Napoli-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Napoli-Frosinone, 6ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Il Napoli cerca lo slancio, il Frosinone vuole continuare a stupire: al Maradona di Napoli, sabato 10 ottobre 2026 alle 20.45, la 6ª giornata di Serie A 2026-27 propone una sfida tra rincorsa e ambizioni. Azzurri noni con 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 7 gol segnati e 6 subiti. Ciociari sesti a quota 10: 3 successi, 1 pari, 1 ko, 9 reti fatte e 4 incassate. Non un semplice test contro una neopromossa, ma un confronto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della parte alta della classifica.

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Napoli-Frosinone: le probabili formazioni

Si va verso un confronto tra due 4-2-3-1. Il Napoli dovrebbe affidarsi a Milinković-Savić in porta, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie: il dubbio Olivera e l’assenza di Buongiorno riducono le alternative difensive. Al centro potrebbero giocare Rrahmani e Marín. Senza Anguissa, la regia dovrebbe passare da Gilmour e Lobotka, mentre De Bruyne potrebbe ispirare Højlund, affiancato sulla trequarti da Politano e Lang. Il Frosinone, privo di Grillitsch, dovrebbe rispondere con Calò e Masini davanti alla difesa. Schmid potrebbe raccordare il gioco alle spalle di Bobček, con Ghedjemis a destra e Kvernadze a sinistra: un assetto che potrebbe favorire le ripartenze, ma richiederebbe attenzione nella copertura delle fasce. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Questi i possibili undici iniziali, con i reparti ordinati da destra verso sinistra:

Napoli (4-2-3-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Højlund.

V:Sport

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobček.

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Gli indisponibili

È soprattutto il Napoli a dover fare i conti con un’infermeria affollata. Lo stop di Anguissa sottrae fisicità al centrocampo, mentre l’infortunio di Buongiorno limita le scelte nel cuore della difesa. Restano fuori anche de Almeida Santos, Vergara e Favasuli, con ricadute sulle possibilità di rotazione. Va distinto il caso di Olivera: il difensore è in dubbio, non segnalato come certamente indisponibile. Per il Frosinone l’assenza indicata è quella di Grillitsch, che riduce le opzioni nella gestione del possesso a centrocampo.

Il quadro delle assenze e dei giocatori da valutare:

Napoli : Anguissa (infortunio all’inguine); Buongiorno (infortunio al ginocchio); de Almeida Santos (problema ai muscoli posteriori della coscia); Vergara (infortunio al polpaccio); Favasuli (infortunio alla coscia). In dubbio: Olivera (infortunio all’inguine).

: (infortunio all’inguine); (infortunio al ginocchio); (problema ai muscoli posteriori della coscia); (infortunio al polpaccio); (infortunio alla coscia). In dubbio: (infortunio all’inguine). Frosinone: Grillitsch (ernia).

Le ultime partite giocate

Il Napoli arriva dal pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina, dopo il successo interno contro il Bologna: quattro punti nelle due gare più recenti hanno interrotto una sequenza di due sconfitte. Il Frosinone, invece, ha reagito al ko con la Juventus raccogliendo dieci punti nei quattro incontri successivi. Il bilancio delle prime cinque giornate premia i ciociari, ancora imbattuti in trasferta.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Napoli 2 1 2 7 Vittoria, sconfitta, sconfitta, vittoria, pareggio Frosinone 3 1 1 10 Sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio, vittoria

Il dettaglio dei risultati, dalla partita meno recente alla più recente:

Napoli : Genoa – Napoli 0-2; Napoli – Como 1-2; Inter – Napoli 3-2; Napoli – Bologna 1-0; Fiorentina – Napoli 1-1.

: – 0-2; – 1-2; – 3-2; – 1-0; – 1-1. Frosinone: Frosinone–Juventus 0-1; Fiorentina–Frosinone 0-3; Frosinone–Venezia 3-2; Genoa–Frosinone 1-1; Frosinone–Como 2-0.

L’arbitro di Napoli–Frosinone

La sfida sarà diretta da Ermanno Feliciani, assistito da Berti e Perrotti. Guida sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Cosso, affiancato dall’AVAR Gariglio. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Feliciani riguardano una sola partita: 24 falli fischiati, 2 fuorigioco e 3 ammonizioni, senza rigori assegnati né espulsioni. La media è quindi di 3 cartellini a incontro, con un’ammonizione ogni 8 falli: un campione ancora troppo ridotto per delineare una tendenza consolidata.

Le pillole di Napoli–Frosinone

La storia sorride al Napoli, il presente invita a non sottovalutare il Frosinone. Gli azzurri hanno vinto cinque dei sei precedenti di Serie A e segnato sempre almeno due reti, ma l’ultimo confronto al Maradona si è chiuso sul 2-2. Stavolta i ciociari arrivano con dieci punti in cinque giornate, un avvio che li colloca tra le neopromosse più brillanti degli ultimi anni. Il duello tattico promette interesse: il Frosinone abbina il pressing più intenso del torneo, misurato dal PPDA, a una spiccata capacità di ripartire; il Napoli dovrà evitare perdite di palla che aprano il campo agli ospiti. Sugli esterni si annuncia una sfida nella sfida. Politano ha già colpito tre volte i ciociari in campionato, mentre Kvernadze, a segno nelle ultime tre uscite e leader nei dribbling riusciti, insegue un primato per il club. Per i partenopei pesano anche i precedenti favorevoli contro le neopromosse e dopo le soste: segnali incoraggianti, non garanzie contro una squadra che ha già dimostrato personalità.

Precedenti a forte tinta azzurra: il Napoli ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle sei sfide di Serie A con il Frosinone . L’unico pari è il 2-2 del 14 aprile 2024 al Maradona. In ogni confronto i partenopei hanno segnato almeno due gol, per un totale di 20 e una media di circa 3,3.

ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle sei sfide di Serie A con il . L’unico pari è il 2-2 del 14 aprile 2024 al Maradona. In ogni confronto i partenopei hanno segnato almeno due gol, per un totale di 20 e una media di circa 3,3. Le neopromosse hanno trovato spesso la strada sbarrata: il Napoli ha vinto gli ultimi sei incontri di campionato contro queste avversarie, con un bilancio reti di 15-2. Solo due serie sono state più lunghe nella sua storia in Serie A: sette successi tra il 1987 e il 1988 e quindici tra il 2016 e il 2019.

ha vinto gli ultimi sei incontri di campionato contro queste avversarie, con un bilancio reti di 15-2. Solo due serie sono state più lunghe nella sua storia in Serie A: sette successi tra il 1987 e il 1988 e quindici tra il 2016 e il 2019. Dopo l’1-1 con la Fiorentina , il Napoli potrebbe collezionare due pareggi consecutivi in campionato per la prima volta da gennaio. Allora i pari furono tre, contro Hellas Verona , Inter e Parma .

, il potrebbe collezionare due pareggi consecutivi in campionato per la prima volta da gennaio. Allora i pari furono tre, contro , e . Il Frosinone viaggia su ritmi rari per una neopromossa: prima dei suoi 10 punti nelle prime cinque giornate del 2026-27, l’ultima a raggiungere almeno quella quota era stata la Sampdoria , con 11 nel 2012-13. Vincendo al Maradona, i ciociari diventerebbero la prima neopromossa con almeno 13 punti dopo sei gare dalla Juventus del 2007-08.

viaggia su ritmi rari per una neopromossa: prima dei suoi 10 punti nelle prime cinque giornate del 2026-27, l’ultima a raggiungere almeno quella quota era stata la , con 11 nel 2012-13. Vincendo al Maradona, i ciociari diventerebbero la prima neopromossa con almeno 13 punti dopo sei gare dalla del 2007-08. Le ripartenze dopo la pausa nazionali portano spesso punti al Napoli : nelle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo una sosta, gli azzurri hanno raccolto 16 vittorie, 6 sconfitte e un solo pareggio, il 2-2 con il Genoa del 16 settembre 2023. Sette successi e un ko il bilancio delle ultime otto.

: nelle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo una sosta, gli azzurri hanno raccolto 16 vittorie, 6 sconfitte e un solo pareggio, il 2-2 con il del 16 settembre 2023. Sette successi e un ko il bilancio delle ultime otto. Per Allegri il conto delle sconfitte in campionato nel 2026 è arrivato a nove. Per ritrovare un anno solare con almeno dieci ko del tecnico livornese in Serie A bisogna risalire al 2012, quando furono undici.

Pressing ad alta intensità per il Frosinone , primo in questa Serie A per PPDA più basso: 9,5 contro il 13,5 del Napoli , decimo nella graduatoria. L’indicatore mette in rapporto i passaggi avversari consentiti e le azioni difensive fuori dalla propria trequarti: più è basso, più la pressione è intensa.

, primo in questa Serie A per PPDA più basso: 9,5 contro il 13,5 del , decimo nella graduatoria. L’indicatore mette in rapporto i passaggi avversari consentiti e le azioni difensive fuori dalla propria trequarti: più è basso, più la pressione è intensa. Nessuno riparte quanto il Frosinone : 13 contropiedi, ben 12 conclusi con un tiro, rappresentano il miglior dato del torneo. Il Napoli è invece penultimo in entrambe le graduatorie, con 2 ripartenze e una conclusione, davanti soltanto al Bologna , fermo a zero.

: 13 contropiedi, ben 12 conclusi con un tiro, rappresentano il miglior dato del torneo. Il è invece penultimo in entrambe le graduatorie, con 2 ripartenze e una conclusione, davanti soltanto al , fermo a zero. Politano vede spesso la porta contro il Frosinone : tre reti in Serie A, una ogni 118 minuti. Solo contro il Benevento ha una frequenza migliore, con un gol ogni 99 minuti. Hanno segnato più di lui ai ciociari soltanto Higuaín , Belotti e Zapata , tutti a cinque, e Suso , a quattro.

vede spesso la porta contro il : tre reti in Serie A, una ogni 118 minuti. Solo contro il ha una frequenza migliore, con un gol ogni 99 minuti. Hanno segnato più di lui ai ciociari soltanto , e , tutti a cinque, e , a quattro. Kvernadze insegue una prima volta: dopo aver segnato nelle ultime tre partite di campionato, potrebbe diventare il primo calciatore del Frosinone a trovare il gol in quattro presenze consecutive in Serie A. A tre si era fermato anche Soulé nell’ottobre 2023. Il georgiano guida inoltre il torneo per dribbling riusciti, con 16.

Le statistiche stagionali di Napoli e Frosinone

Più possesso e precisione per il Napoli, maggiore produzione offensiva per il Frosinone. Gli azzurri tengono il pallone per il 50% del tempo contro il 41,4% dei ciociari e completano l’87,23% dei passaggi, contro il 71,79% degli ospiti. Il Frosinone, però, ha segnato di più, 9 reti contro 7, e prodotto 61 tiri contro 49, con 28 conclusioni nello specchio contro 21. Anche i gol subiti premiano i ciociari: 4, pari a 0,8 a partita, contro i 6 del Napoli, cioè 1,2 di media. Entrambe contano due gare a porta inviolata. Il dato dei tiri concessi suggerisce tuttavia cautela: 104 per il Frosinone e 83 per gli azzurri. Più marcata anche la differenza disciplinare, con 12 ammonizioni degli ospiti contro 4 dei padroni di casa.

Tra i singoli, Højlund guida i marcatori del Napoli con 2 gol; seguono De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Politano e Vergara, tutti a uno. Nel Frosinone il primato appartiene all’indisponibile Raimondo, autore di 4 reti, davanti a Kvernadze con 3, mentre Bracaglia e Calò ne hanno una ciascuno. Schmid è il miglior assistman ciociaro con 3 passaggi vincenti; tra gli azzurri il primato è condiviso a quota uno da De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Politano, Rrahmani e Vergara. Per le ammonizioni, Bracaglia è il più sanzionato degli ospiti con 3 gialli; nel Napoli sono a quota uno Di Lorenzo, Marín, Politano e Vergara. Non risultano espulsioni nelle statistiche disponibili, quindi nessun giocatore detiene un primato per cartellini rossi. Tra i portieri, Palmisani ha ottenuto 2 clean sheet in 5 presenze; Meret e Milinković-Savić ne hanno uno ciascuno, rispettivamente in 3 e 2 partite.

Statistica Napoli Frosinone Posizione in classifica 9ª 6ª Punti 7 10 Partite giocate 5 5 Vittorie 2 3 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 1 Gol segnati 7 9 Gol subiti 6 4 Media gol segnati 1,4 1,8 Media gol subiti 1,2 0,8 Gare a porta inviolata 2 2 Possesso palla 50% 41,4% Precisione dei passaggi 87,23% 71,79% Tiri totali 49 61 Tiri nello specchio 21 28 Precisione al tiro 42,86% 45,90% Conversione dei tiri in gol 14,29% 14,75% Tiri concessi 83 104 Assist 6 8 Calci d’angolo 27 29 Dribbling riusciti 23 36 Intercetti 29 52 PPDA 13,5 9,5 Falli commessi 48 87 Cartellini gialli 4 12 Cartellini rossi registrati Nessuno Nessuno Miglior marcatore Højlund: 2 Raimondo: 4 Primato assist De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Politano, Rrahmani, Vergara: 1 ciascuno Schmid: 3 Primato ammonizioni Di Lorenzo, Marín, Politano, Vergara: 1 ciascuno Bracaglia: 3 Clean sheet dei portieri Meret: 1; Milinković-Savić: 1 Palmisani: 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Frosinone? Napoli-Frosinone si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20.45, ora italiana, per la 6ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Napoli-Frosinone? La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l'arbitro di Napoli-Frosinone? L'arbitro è Ermanno Feliciani, con Berti e Perrotti come assistenti. Il quarto ufficiale è Guida; al VAR c'è Cosso, affiancato dall'AVAR Gariglio.