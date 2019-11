Napoli furiosa, il web si scatena: Che scandalo, altro che leader

Non bastavano le polemiche per l’ammutinamento e le super-multe, la delusione per i risultati sempre più deludenti, le critiche ad Ancelotti e De Laurentiis: Napoli è sempre più una polveriera. I tifosi sono avviliti perché ogni giorno esce una notizia sconfortante. Come si fa a sperare in una prova d’orgoglio a Liverpool?

LA CHAMPIONS – Domani sera ad Anfield Road in Champions il rischio è di un’imbarcata totale non tanto e non solo per il gap tecnico (eppure all’andata vinse il Napoli) ma per la situazione di caos che continua a regnare nello spogliatoio azzurro.

IL FORFAIT – A far scattare le polemiche stavolta la mancata convocazione di Insigne, uscito malconcio dalla gara con il Milan. Ufficialmente il capitano è ko per un dolore al gomito. C’è chi ipotizza una scelta tecnica di Ancelotti, chi ritiene che Insigne si sia volutamente tirato fuori ma la maggioranza ritiene che l’attaccante avrebbe dovuto comunque partire con il gruppo per sostenere la squadra, considerando il suo ruolo di capitano.

LE REAZIONI – I tifosi non lo perdonano e sul web è un fuoco di fila: “Se non fosse napoletano giocherebbe nella SPAL, sopravvalutato come giocatore, sopravvalutato come napoletano, figuriamoci come capitano. Giocatore inutile” o anche: “E questo è un capitano?”, oppure: “Se fosse stato uomo vero sarebbe andato con la squadra”.

L’IRONIA – Tanti i commenti ironici: “Che leader! Che amore per la maglia! Che capitano! Un dolorino al gomito e bye bye Liverpool. Higuain si operò alla mano,dopo tre giorni giocò con un tutore, e segnò il gol vittoria a Napoli” o anche: “Ci vuole qualcuno che lo faccia a lui il supporto psicologico…”.

LA DELUSIONE – La delusione dei tifosi sfocia nella rabbia: “Neanche col Liverpool vuole esporsi, fino all’ultimo ci gioca contro, poi dicono che i napoletani a Napoli son trattati peggio, la prossima volta che segni la mano invece che sul cuore, mettitela sul c…”.

LA MULTA – Il rapporto tra Insigne e il popolo azzurro non è mai stato semplice: “Ennesima buffonata!a due giorni dalla patita non vieni convocato x un dolore al braccio…due sono le cose o il braccio è rotto o hai deciso di darti alla palla a mano (magari il tiro a giro li ti viene meglio)” oppure: “L’assenza di Insigne a Liverpool è più di una confessione. Non posso nemmeno dire che mi ha deluso. #InsigneOut” e infine: “354.000 euro di multa e a Insigne gli è venuto il male di Din Don … Non convocato. Non va a Liverpool. Meglio stare a casa che sostenere la squadra… Il Capitano”.

SPORTEVAI | 26-11-2019 08:55