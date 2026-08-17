Il Napoli punta Gabriel Jesus e Martinelli dell’Arsenal: la decisione di Arteta lascia aperto uno spiraglio, ma le due trattative sono complicate. Cosa cambia per Lang e Neres

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Negli ultimi giorni i tifosi del Napoli sognano a occhi aperti il clamoroso doppio colpo dall’Arsenal. Se Gabriel Jesus è diventato un nome concreto per rinforzare il reparto offensivo rimasto orfano di Lukaku, quello di Martinelli sarebbe il profilo perfetto per lanciare la sfida all’Inter e aumentare il tasso tecnico di una rosa chiamata a ben figurare in Champions League. La decisione di Arteta sui due calciatori in occasione del Community Shield infiamma il mercato: ecco che cosa c’è di vero. Intanto si registrano novità importanti su Noa Lang e David Neres.

Napoli, Gabriel Jesus e Martinelli: doppio colpo dell’Arsenal possibile?

Ventinove anni Gabriel Jesus, 25 Martinelli. Entrambi brasiliani, entrambi giocatori capaci di far ribollire il Maradona. Finora il mercato del Napoli non ha regalato sussulti (sono in arrivo Badiashile e Favasuli), ma, dopo gli addii di Gutierrez e Lukaku, De Laurentiis non può non sostenere Max Allegri, soprattutto se il presidente intende essere competitivo anche nell’Europa che conta. I rumors di mercato che riguardano i due giocatori dell’Arsenal scatenano la fantasia dei tifosi, ma bisogna riconoscere che entrambe le operazioni sono difficili da portare a termine.

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La decisione di Arteta su Gabriel Jesus e Martinelli

L’Arsenal campione d’Inghilterra ha conquistato il primo trofeo della stagione schiantando 3-0 il Manchester City di Maresca e Donnarumma nel Community Shield. Allo spettacolo andato in scena a Cardiff Gabriel Jesus e Martinelli hanno assistito soltanto da spettatori. Già, Arteta li ha spediti in tribuna a conferma del fatto che i due non rientrano più nei piani dei Gunners. Ma ciò non significa che siano vicini al Napoli.

Napoli-Gabriel Jesus: perché si può e gli ostacoli alla trattativa

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, punta a piazzare un altro colpo in Premier League dopo quelli particolarmente fortunati di McTominay e Hojlund. Da Manchester a Londra, i partenopei spostano il mirino su un attaccante dalle qualità straordinarie, ma anche fragile. L’interesse c’è, ma l’assalto vero e proprio non è ancora scattato.

Gabriel Jesus costa circa 20 milioni, avendo il contratto in scadenza a giugno 2027, e percepisce uno stipendio da 6 milioni: per uscire allo scoperto, però, il Napoli deve piazzare almeno uno tra Lang e Lucca. Insomma, le cifre non sono proibitive, ma resta la necessità di cedere.

Martinelli, cosa c’è di vero sul Napoli

Per età e rendimento Martinelli ha tutt’altra valutazione rispetto a Gabriel Jesus. Lo dimostra il fatto che, fino a questo momento, gli assalti del Galatasaray da oltre 40 milioni all’italo-brasiliano non sono andati a buon fine. In realtà, lo stesso esterno offensivo non è particolarmente entusiasta della pista turca. Ma resta lo scoglio del cartellino: anche il 25enne ha il contratto in scadenza tra un anno, ma il via libera alla cessione arriverà solo davanti a un’offerta di almeno 45 milioni e a condizione che sulla corsia mancina arrivi un altro esterno da alternare al nuovo acquisto Tzolis. Al momento il Napoli monitora la situazione, consapevole del fatto che l’operazione Martinelli è più complicata di quella per Gabriel Jesus.

Novità su Noa Lang e David Neres: cosa farà il Napoli

Il Napoli ha deciso: David Neres non sarà ceduto. Nonostante i numerosi problemi fisici che hanno fin qui caratterizzato la sua avventura in azzurro, l’ex Benfica ha dimostrato di avere colpi da campione e il club non intende privarsene. A confermare la situazione è anche l’interesse del Besiktas, che ha provato a sondare il terreno per il brasiliano ricevendo un secco no da parte del Napoli.

Scenario completamente diverso, invece, per Noa Lang, che va verso la cessione. Sull’olandese si registra l’interesse dell’Atalanta, ma i due club che si stanno muovendo con maggiore convinzione sono Galatasaray e Ajax. I turchi avrebbero già presentato una prima offerta da 15 milioni di euro, respinta dal Napoli, mentre è attesa la proposta dei lancieri, che hanno ceduto Mika Godts al PSG e sono alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Gli azzurri puntano a ricavare almeno 25 milioni dalla cessione di Lang, cifra che permetterebbe di avvicinarsi all’investimento effettuato per acquistarlo. L’Ajax, però, valuta anche altre soluzioni e tra i nomi finiti nel mirino c’è quello di Nicolò Zaniolo.