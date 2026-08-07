De Laurentiis studia il piano per regalare ad Allegri un nuovo centravanti: tutto dipende dalle cessioni in programma nei prossimi giorni nel reparto offensivo.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il mercato del Napoli potrebbe presto entrare in una fase decisiva. Prima di affondare il colpo per un attaccante di livello internazionale, il club azzurro dovrà però completare alcune operazioni in uscita. Sul tavolo c’è un progetto preciso: liberare risorse economiche attraverso le cessioni di Romelu Lukaku e di altri giocatori per finanziare l’assalto a Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal che potrebbe lasciare la Premier League in questa finestra estiva.

Gabriel Jesus è il grande obiettivo per l’attacco

La dirigenza partenopea continua a monitorare il profilo di Gabriel Jesus, individuato come uno dei possibili rinforzi di spessore per il reparto offensivo. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando l’operazione, ma tutto dipenderà dall’esito delle trattative in uscita. Come riportato dal Corriere dello Sport, la priorità resta infatti la cessione di Lukaku, che preferirebbe proseguire la propria carriera in Europa, considerando le altre destinazioni meno interessanti. Parallelamente, anche Noa Lang potrebbe salutare il Napoli: l’Ajax resta alla finestra e l’affare potrebbe prendere quota qualora il Paris Saint-Germain definisse l’acquisto di Mika Godts.

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Lukaku può finanziare il colpo, ma c’è un ostacolo

L’eventuale addio di Lukaku rappresenterebbe una delle principali fonti di finanziamento per l’assalto a Gabriel Jesus. L’attaccante belga è legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027 e percepisce uno stipendio da 11 milioni di euro lordi, favorito dai benefici del Decreto Crescita. C’è però un dettaglio che pesa nei conti del club azzurro. Al momento del trasferimento dal Chelsea, avvenuto nell’estate del 2024 per circa 30 milioni di euro, i Blues hanno mantenuto una clausola che garantisce loro il 40% dell’incasso derivante da una futura rivendita. Di conseguenza, una parte significativa dell’eventuale ricavo non resterebbe nelle casse del Napoli.

Anche Lucca può contribuire al tesoretto

Oltre a Lukaku e Lang, il Napoli potrebbe ottenere ulteriore liquidità dalla cessione di Lorenzo Lucca. L’attaccante è rientrato in azzurro dopo il prestito al Nottingham Forest, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. La sua partenza consentirebbe al club di aumentare il budget a disposizione per il mercato in entrata, avvicinando così la possibilità di regalare ad Allegri un centravanti di alto profilo come Gabriel Jesus. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il piano studiato da Aurelio De Laurentiis potrà trasformarsi in un’operazione concreta.