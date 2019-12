Napoli, Gattuso ha deciso il futuro di Dries Mertens

La partenza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non è stata certamente esaltante ma il gol segnato da Milik contro il Parma è frutto soprattutto del grande assist servitogli da Dries Mertens.

Proprio il belga è uno dei nomi maggiormente chiacchierati in casa dei partenopei: l'Inter lo corteggia da tempo, la Juventus è vigile e ci sono anche diversi club di Premier League sulle sue tracce. L'arrivo dell'ex timoniere del Milan sembrava poter cambiare le sorti di Mertens ma, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non sarà così e l'attaccante partirà comunque.

L'attaccante belga è in regime di svincolo: il suo contratto scade il prossimo giugno e già da gennaio potrebbe accordarsi, eventualmente, con un altro club. Il suo entourage ha avanzato una proposta di accordo sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione (500 mila euro in più rispetto alle attuali condizioni) ma De Laurentiis non l'ha presa neanche in considerazione.

Al di là dell’aspetto economico, Mertens è fuori dal progetto futuro. Il presidente non ha gradito che lui e qualcun altro gli si siano rivoltati contro nel dopo gara col Salisburgo del 5 novembre scorso, quando la squadra si ribellò alla sua decisione di andare in ritiro.

Il presidente del Napoli ha parlato del belga di recente: "Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia, sono stato esaustivo?". L'indiziato numero uno per sostituirlo sembrava poter essere Zlatan Ibrahimovic: "Si abbiamo pensato a lui, insieme con Ancelotti. Adesso, prima di dare importanza alla trattativa, ho altre priorità. Dobbiamo pensare prima a quello che abbiamo in casa, a rinforzare il centrocampo, quello che c'è acquistabile. Io ho sempre sostenuto che a gennaio è molto difficile e complesso perché chi ha i buoni giocatori se li tiene, bisognerà fare acquisti mirati ma non sempre è così facile".

17-12-2019