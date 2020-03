Napoli: Gattuso ha la meglio, rinnovo ad un passo per un attaccante

Gennaro Gattuso ha avuto la meglio: il Napoli è al lavoro per il rinnovo del contratto di Dries Mertens. Secondo Sportmediaset il belga ha pranzato con Aurelio De Laurentiis per ricucire lo strappo tra i due: il presidente ha offerto 4 milioni di euro per le prossime due stagioni più bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions. Ci sono alcuni dettagli da limare ma la sensazione è che il rapporto tra Mertens e il Napoli andrà avanti.

Gattuso non ha mai nascosto la stima verso l’attaccante, come dimostrato a dicembre, quando sembrava che dovesse partire già nella sessione invernale: “Dopo la gara contro il Sassuolo incontrerò il ds e il presidente e parleremo di tutto. Ma dobbiamo fare poco, spero che i nostri Callejon e Mertens firmeranno il rinnovo, ce ne sono pochi così forti in giro. Io non ho paura, devo essere duro e trasmettere tranquillità alla mia squadra”.

Fino a qualche settimane fa il rinnovo di Mertens era utopia: De Laurentiis l’aveva indivduato come uno dei principali responsabili dell’ammutinamento dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo e aveva interrotto ogni rapporto con l’entourage del calciatore. La pressione dell’ex timoniere del Milan e le ottime prestazioni formite dal giocatore stesso, però, hanno convinto il presidente azzurro a tornare sui suoi passi.

Sulle tracce del belga c’era in forte pressing l’Inter: Beppe Marotta ha tentato l’affondo in inverno ma l’affare non è andato in porto. I nerazzurri avrebbero voluto ingaggiarlo in virtù della sua esperienza anche in competizioni europee e perchè sarebbe stata un’ottima stappa a Romelu Lukaku in caso di partenza di Lautaro Martinez.

Anche la Juventus aveva tastato il terreno ma la dirigenza, a differenza di Maurizio Sarri, non era così convinta dell’affare e un’offerta concreta non è mai stata formulata dai campioni d’Italia.

SPORTAL.IT | 01-03-2020 18:02