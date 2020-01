Napoli, Gattuso individua il rinforzo per la difesa

Dopo aver chiuso con Demme (dovrebbe esordire in Coppa Italia contro il Perugia) e in attesa dell'ufficialità di Lobotka, il Napoli sarebbe al lavoro per puntellare anche il reparto difensivo. In particolare, occhi su un esperto difensore che gioca in Premier League.

Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe provando a convincere Vertonghen ad indossare la casacca del Napoli. Il quasi 33enne difensore belga è in scadenza di contratto con il Tottenham, club con cui gioca dal 2012.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 09:21