Napoli-Gattuso: le pagine private del contratto siglano un patto

Qual che è sicuro, in questa controversa vicenda il cui epilogo si riassume nell’addio sentito e struggente di Carlo Ancelotti al Napoli, è che Rino Gattuso subentra al suo mentore nel pieno della crisi. Accettare di affrontare questa situazione, ancora di complessa definizione e comprensione delle parti al netto dei retroscena riportati, significa sostenere prove ad ostacoli continue. E centrare obiettivi oggi ambiziosi, anche se da un punto di vista tecnico e di gioco alla portata del Napoli.

La Champions costituisce un risultato concreto che Carlo Ancelotti ha lasciato in eredità con una trentina di milioni di euro da incassare pronto cassa. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i dettagli del contratto che lega Gattuso al Napoli puntualizzano con estrema precisione sebbene, come riferisce l’articolo, il carteggio in questione sia “ampio, vario e persino misterioso, un contratto federale a cui si aggiungono altre dodici pagine “private”, e che contengono indicazioni, suggerimenti, direttive e poi anche bonus”.

Le quarte – il Cagliari e la Roma – sono ad otto punti e quell’Atalanta, capace di proseguire nella Champions che ha escluso l’Inter della rinascita e del duo Marotta-Conte, è insidiosa in chiave qualificazione Champions considerato il momento storico in cui Gattuso è subentrato ad Ancelotti, elogiato e difeso – quasi – dai giocatori del Napoli. Gli stessi che venivano descritti spaccati e, in alcuni casi, protagonisti di contrapposizioni cruente. Antagonismi da spogliatoio che non coincidono con il senso dei messaggi postati nella giornata di mercoledì, all’indomani dell’esonero del tecnico. E che ha puntualmente riportato su Instagram sua figlia Katia.

Un anno e mezzo insieme sarebbe quello concesso a Gattuso per portare a casa i risultati auspicati dal presidente Aurelio De Laurentiis. Un mini progetto, insomma, con la qualifica da “traghettatore”: un rischio.

In conferenza stampa, Ringhio ha tenuto a sottolineare le qualità umane e professionali di Ancelotti, suo ex allenatore e tecnico a cui è subentrato. Dalla sua, Ancelotti ha pubblicato un post di ringraziamento: “Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. Forza Napoli sempre”. L’unico in cui viene rivolto un messaggio di ringraziamento rivolto a ADL.

