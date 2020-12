Napoli, Gattuso: "No allo scambio Kilik-Bernardeschi"

Il mercato di riparazione, quello invernale, sta per entrare nel vivo e le voci che si susseguono su probabili e impossibili scambi, sono ormai molteplici.

Una di queste riguarda una trattativa nata tra Juventus e Napoli. Entrambe le squadre hanno esigenza di rinforzare le proprie rose sacrificando quei giocatori che fino ad oggi non hanno convinto in pieno o sono ai margini del progetto.

Da una parte Federico Bernardeschi che non ha mai trovato il giusto feeling con la maglia bianconera e dall’altra,l’attaccante polacco Milik, fuori rosa da inizio campionato.

In casa Juventus, lo sbarco dell’attacante farebbe comodo, con Pirlo che avrebbe già dato l’ok all’operazione, dall’altra però, non si trovano conferme per l’esterno della nazionale perchè Gattuso non ritiene possa rientrare nei piani tattici del suo Napoli.

Trattativa saltata? Il giudizio della dirigenza partenopea pare davvero scartare questa ipotesi di scambio e così, per Milik sarà una finestra di mercato molto impegnativa.

OMNISPORT | 18-12-2020 10:50