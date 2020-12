Napoli, Gattuso: "Rinnovo? Facitv e c... vuostr"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato del rinnovo del contratto con il club azzurro: “Rinnovo? Facitv e cazz vuost… (ridendo, ndr), lo dico sempre: stanno controllando, vediamo”.

Gli azzurri si giocano la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro la Real Sociedad: “Dal primo giorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte squadre organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l’AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L’AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto ha perso lo il campionato a 4 giornate dalla fine per differenza reti, la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest’anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadre molto forti. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande Napoli”.

Lo stadio Diego Armando Maradona: “Emozione e responsabilità: c’è di tutto, anche per l’importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani è un grande onore essere il primo allenatore lì, ci sarà pressione per l’importanza della pressione e l’onore per la dedica a lui”.

OMNISPORT | 09-12-2020 14:51