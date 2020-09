Napoli, Gattuso stupisce: "Risultato bugiardo"

Secondo vittoria consecutiva per il Napoli, che ha asfaltato 6-0 il Genoa. Gattuso si gode una squadra da 8 gol fatti e zero subiti in due giornate ma, nel postpartita, ha preferito non lasciarsi troppo andare agli entusiasmi, anzi. “E’ un risultato bugiardo – ha detto a ‘Sky Sport’ -, perché se Zielinski non segna in avvio di secondo tempo non finisce così, e se passava ancora tempo mettevo un centrocampista al posto di un attaccante. Abbiamo creato tanto ma sull’uno a zero abbiamo anche rischiato di prendere il pareggio. A tratti è mancato equilibrio, anche se guardando solo il risultato non si evince”.

Poi l’elogio pubblico per due giocatori, Lozano e Osimhen. Sul messicano: “Adesso non cade più come un ragazzino quando calcia. Io non gli sto regalando niente, è lui che adesso sta dimostrando di giocare bene”. Sull’ex Lilla, invece: “Mi dà una possibilità di giocare in maniera diversa, quest’anno con lui possiamo attaccare la profondità e gli spazi. Lui crea dei probemi”.

Perlando del nuovo modulo del Napoli, Gattuso ha chiesto ancora tempo a tutti per trovare il giusto equilibrio: “Devo pensare solo a far giocare i giocatori più forti, a quelli che stanno meglio. Giocare con il 4-2-3-1 non è facile in fase di possesso, tante volte stasera non mi è piaciuto nemmeno il palleggio”.

Infine, l’allenatore del Napoli ha parlato della situazione mercato di Koulibaly: “Egoisticamente spero che rimanga con noi, ci dà tanto a livello tattico e professionale. Però il mondo è cambiato, spero che non arrivino chiamate da altre squadre”.

OMNISPORT | 27-09-2020 20:51