Napoli, Gattuso: "Troppi complimenti"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso a Sky analizza il ko inaspettato contro l’Az Alkmaar: “Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l’ultima partita contro l’Atalanta, non lo so, anche se abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”.

Gli olandesi sono passati grazie all’unica occasione gol creata: “Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene ma è stato sterile. Nel primo tempo qualcosina abbiamo fatto mentre nella ripresa troppe palle sui piedi e mai un dai e vai. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla”.

OMNISPORT | 22-10-2020 21:29