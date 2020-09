Napoli-Genoa cambia orario: si giocherà alle 18

SI giocherà alle 18 e non più alle 15 la gara del secondo turno di Serie A tra Napoli e Genoa . Inizialmente prevista nel primo pomperiggio, la sfida del San Paolo tra gli azzurri di Gattuso e la formazione di Maran è stata rinviata di tre ore, sempre nella giornata di domenica.

In seguito alla positività al coronavirus di Perin, portiere del Genoa, i rossoblù devono effettuare ulteriori tamponi per verificare lo stato dell’intera squadra, ragion per cui la Lega ha deciso di spostare di tre ore la sfida contro il Napoli della seconda giornata.

In seguito al responso degli altri test, il Genoa viaggerà alla volta di Napoli nella mattinata di domenica: originariamente la partenza della compagine ligure era prevista per le 16.30 di sabato. Per questo niente gara alle 15 in quel del San Paolo, ma domenica alle 18.

Sia Napoli che Genoa cercano conferme dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A: tre punti per entrambe e il desiderio di ottenere nuove notizie positive. Per i liguri ci sarà Marchetti tra i pali, in attesa del recupero del titolarissimo Perin.

