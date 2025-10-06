Napoli-Genoa, moviola: dubbi sul gol annullato e sulla rete di Hojlund, c'era rosso per Neres?

La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al San Paolo nel match della VI giornata di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Napoli-Genoa – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino. Vediamo come se l’è cavata al Maradona ieri.

I precedenti di La Penna con Napoli e Genoa

Diciotto i precedenti con gli azzurri (12 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte), sette col Grifone (2 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Trinchieri con Galipò IV uomo, Pezzuto al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Marcandalli, Malinovskyi, Neres, Otoa

Napoli-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 28′, è per per Marcandalli dopo un fallo su Hojlund. Al 38′ giallo per Malinovskyi che allontana il pallone dopo il fallo su McTominay. Prima del riposo graziato Di Lorenzo per un intervento duro non ravvisato da La Penna. Al 55′ Neres tira la maglia di Sabelli e viene ammonito.

Al 63’ giallo per Otoa che strattona e abbatte Hojlund. Al 72′ il Napoli segna il gol del 2-1 con De Bruyne su assist di Hojlund, l’arbitro annulla per fuorigioco. C’è un check del Var e viene confermata la posizione di offside del belga. Regolare invece il gol di Hojlund. Dopo il recupero Napoli-Genoa finisce 2-1.

La sentenza di Marelli

Sul fallo di Di Lorenzo in chiusura di tempo di Napoli-Genoa dice la sua Luca Marelli su Dazn: “Ha rischiato molto, è un intervento che poteva essere sanzionato per imprudenza, l’arbitro non l’ha visto e non ha preso provvedimenti”. Sulla rete del 2-1 l’ex arbitro comasco spiega: “Il Genoa si è lamentato per un possibile fallo di Di Lorenzo in elevazione ma non c’è niente che possa portare all’annullamento del gol”.

Marelli poi ha chiarito la dinamica del fallo commesso da David Neres su Sabelli quando era già ammonito, con alcuni che chiedevano il doppio giallo ai danni del brasiliano: “È un episodio di cui si discute il possibile secondo giallo a Neres sul risultato di 1-1. La prima ammonizione è corretta per comportamento antisportivo, tra l’altro aveva già commesso un fallo in precedenza.

L’episodio successivo è un fallo che può portare a un’ammonizione in due circostanze: se si tratta di imprudenza o di azione potenzialmente pericolosa. Non si tratta di imprudenza perché non ha corso nessun rischio su Sabelli, e non è un’azione potenzialmente pericolosa perché era molto lontano dalla porta e con la difesa del Napoli schierata. Quindi a mio avviso non si può parlare di una possibile espulsione per David Neres”.