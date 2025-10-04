Napoli-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Napoli-Genoa di Serie A 2025-26, 6a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Napoli-Genoa accende la 6a giornata della Serie A 2025-26 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 5 ottobre 2025 alle 18:00. Classifica corta ma già indicativa: Napoli 2° con 12 punti (4 vittorie e 1 sconfitta; 10 gol fatti, 5 subiti), Genoa 19° con 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte; 2 gol segnati, 7 incassati). I partenopei vogliono riprendere la marcia dopo il ko di Milano, il Grifone cerca il primo successo per risalire.

Probabili formazioni di Napoli-Genoa

Il Napoli dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1: in regia Lobotka, con la linea a quattro alle sue spalle guidata da Di Lorenzo e Beukema; al centro potrebbe toccare a Jesus vista l’indisponibilità di Rrahmani, a sinistra Spinazzola. Sulla trequarti si va verso Politano a destra e McTominay a sinistra, con De Bruyne e Anguissa interni a supporto di Lucca. Il Genoa dovrebbe confermare il 4-2-3-1: coppia in mezzo Masini–Frendrup, sulla trequarti Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha alle spalle di Colombo. Ai box Stanciu e Messias; al momento non risultano squalificati.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.

Gli indisponibili di Napoli-Genoa

Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Rrahmani (infortunio al bicipite femorale), Contini (infortunio alla mano), Buongiorno (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Rrahmani (infortunio al bicipite femorale), Contini (infortunio alla mano), Buongiorno (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Genoa – Infortunati: Stanciu (infortunio al bicipite femorale), Junior Messias (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in buona forma con quattro successi nelle ultime cinque; Genoa in difficoltà, due pareggi e tre sconfitte nel periodo recente.

Napoli ok ok ok ok ko Genoa x ko x ko ko

Nelle ultime 5 partite il Napoli ha totalizzato 12 punti, il Genoa 2. Dettaglio risultati:

Napoli

Sassuolo-Napoli 0-2; Napoli-Cagliari 1-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Napoli-Pisa 3-2; Milan-Napoli 2-1.

Genoa

Genoa-Lecce 0-0; Genoa-Juventus 0-1; Como-Genoa 1-1; Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3.

L’arbitro di Napoli-Genoa

Dirige La Penna di Roma. Assistenti Passeri e Trinchieri, IV Galipò, VAR Pezzuto, AVAR Sozza. Nella Serie A 2025/26 La Penna ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 0 ammonizioni e 0 espulsioni, con 20 falli fischiati e 5 fuorigioco.

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI

IV: GALIPÒ

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

Informazioni interessanti

La storia recente spinge il Napoli, imbattuto in casa contro il Genoa da 15 incroci di Serie A, con una media offensiva solida nelle sfide dirette. Tre degli ultimi quattro confronti sono finiti pari, segno di un duello spesso tattico. Gli azzurri, reduci da una lunga striscia positiva interrotta solo a Milano, hanno consolidato un possesso palla di qualità e la più alta frequenza di sequenze da almeno 10 passaggi del torneo.

Spiccano i numeri di De Bruyne (già 3 gol) e la verticalità sulle corsie con Politano. Il Genoa è partito piano (due punti in cinque giornate) ma ha struttura, transizioni e armi balistiche con Malinovskyi. Occhio a Colombo, a secco ma con volume di minuti importante: se sblocca, può cambiare la narrativa del Grifone.

Una sola vittoria rossoblù nelle ultime 24 sfide di A contro il Napoli ; nelle nove più recenti, media di 2.3 gol subiti dal Genoa .

; nelle nove più recenti, media di 2.3 gol subiti dal . Al Maradona , il Napoli è imbattuto da 15 partite con il Genoa : tra le avversarie attuali, solo contro l’Hellas Verona ha una striscia interna più lunga.

, il è imbattuto da 15 partite con il : tra le avversarie attuali, solo contro l’Hellas Verona ha una striscia interna più lunga. Tre degli ultimi quattro Napoli‑Genoa in A si sono chiusi in parità: equilibrio crescente rispetto ai precedenti tredici incroci.

Il ko con il Milan ha stoppato la serie di 16 risultati utili del Napoli ; due sconfitte di fila in A non capitano dal dicembre 2023.

ha stoppato la serie di 16 risultati utili del ; due sconfitte di fila in A non capitano dal dicembre 2023. Con due punti in cinque gare, il Genoa eguaglia la sua peggior partenza nell’era dei tre punti (come nel 2017/18), poi chiusa al 12° posto.

eguaglia la sua peggior partenza nell’era dei tre punti (come nel 2017/18), poi chiusa al 12° posto. Nel 2025 il Napoli è ancora imbattuto in casa in A: 9 vittorie e 3 pareggi, media 2.5 punti a gara.

è ancora imbattuto in casa in A: 9 vittorie e 3 pareggi, media 2.5 punti a gara. Media punti in A del Genoa con Vieira 1.13: leggermente sotto al 1.18 registrato da Gilardino alla guida del Grifone.

con Vieira 1.13: leggermente sotto al 1.18 registrato da Gilardino alla guida del Grifone. Il Napoli guida per sequenze di almeno 10 passaggi (95), ma deve ancora trasformarne una in gol: segnale di dominio ma margine di cinismo.

guida per sequenze di almeno 10 passaggi (95), ma deve ancora trasformarne una in gol: segnale di dominio ma margine di cinismo. De Bruyne a quota 3 reti nelle prime 5: avvio tra i migliori per un neo-azzurro nell’era dei tre punti.

a quota 3 reti nelle prime 5: avvio tra i migliori per un neo-azzurro nell’era dei tre punti. Colombo segnò il primo gol in A proprio a Napoli (2022): oggi ha tanti minuti ma zero gol/assist, come pochi centravanti del torneo.

Le statistiche stagionali di Napoli e Genoa

Il Napoli primeggia nel palleggio (possesso 60.8%) e nella pericolosità: 56 tiri totali, 32 nello specchio e una conversione del 17.86%. La solidità è discreta (5 gol subiti, 2 clean sheet). Il Genoa fatica a finalizzare (2 gol, conversione 5.56%) ma difende con ordine (7 gol concessi) e produce 18 tiri in porta: segnali che il margine di crescita è legato alla qualità dell’ultimo passaggio e alla freddezza sotto porta.

Napoli Genoa Partite giocate 5 5 Numero di partite vinte 4 0 Numero di partite perse 1 3 Numero di partite pareggiate 0 2 Gol totali segnati 10 2 Gol totali subiti 5 7 Clean sheet 2 1 Tiri totali 56 36 Tiri nello specchio 32 18 Percentuale tiri in porta 57.14 50.00 Percentuale possesso palla 60.8 51.3 Percentuale realizzazione 17.86 5.56 Calci d’angolo 32 22 Ammonizioni 4 15

Dove vedere Napoli-Genoa in tv o in streaming

Partita: Napoli-Genoa

Data: domenica 5 ottobre 2025

Orario: 18:00

TV/Streaming: DAZN , Sky Sport 1

, Luogo: Napoli

Stadio: Diego Armando Maradona

FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Genoa? Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Napoli-Genoa? Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi trasmette Napoli-Genoa in TV e streaming? La partita è in diretta su DAZN e su Sky (canale Sky Sport 1). Streaming su DAZN e NOW. Chi è l’arbitro di Napoli-Genoa? L’arbitro è La Penna; assistenti Passeri e Trinchieri, IV Galipò, VAR Pezzuto, AVAR Sozza.