Napoli, Geolier rinuncia a ruolo speaker del Maradona per solidarietà a Decibel Bellini ma sul web è bufera

Il rapper si tira indietro dall'accordo col club azzurro che aveva sostituito la storica voce dello stadio ma il suo dietrofront non convince tutti

Che un cambio di speaker in uno stadio potesse determinare una simile valanga di polemiche era difficile da pronosticare. Continuano i colpi di scena in casa Napoli: il club di De Laurentiis aveva deciso di sostituire Daniele “Decibel” Bellini, da 15 anni voce dello stadio di Fuorigrotta, con la società di Geolier ma la cosa ha fatto infuriare i tifosi azzurri al punto da determinare il dietrofront del rapper.

Le accuse a Geolier

Il cantante si è trovato attaccato dai fan perché ritenuto responsabile del divorzio con Decibel, amatissimo da sempre e, dopo aver invano spiegato di non avere avuto un ruolo nella separazione dello speaker dal Napoli, ha deciso di rinunciare all’incarico.

Il post del rapper

Emanuele Palumbo, nome all’anagrafe del cantante di Secondigliano, in piena notte ha annunciato sui social di aver rinunciato alla partnership della società controllata con il fratello, la Golden Boys, con il Calcio Napoli. Questo il testo: “Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partnership con la SSC NAPOLI per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico. Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre”.

Tifosi azzurri sul piede di guerra

Fioccano le reazioni: “Prima ha firmato il contratto con il Napoli sapendo benissimo che Decibel era stato fatto fuori, poi vedendo l’ondata di indignazione, ha deciso che quel contratto è carta straccia senza Daniele. Mah, a me ‘sta cosa puzza e non poco. Che aveva firmato a fare?” e poi: “Geolier non ha più gradito. Delle tre l’una. La volontà di collaborare con Decibel è stata manifestata e accettata? Se si società calcio Napoli non bene. Se non era stata proprio messa in conto, società di Geolier non bene. Se manifestata e non accettata, Geolier in errore” ma anche: “Al momento l’unico soggetto che non ha (ancora!) sbagliato è la SSC Napoli che aveva fatto tutto bene. Decibel incommentabile, polemica dannosa ed egocentrica, non lo prenderei MAI indietro in ogni caso. Bruciato. Geolier muccuso e permaloso, zero professionale. Piazza: ridicola”

C’è chi scrive: “Senza entrare nel merito, lungi da me, se la società ha inteso “risolvere” la partnership con decibel bellini qualcosa sarà accaduto e proprio non capisco perché questo debba interessare, in fin dei conti chi paga decide ed è il padrone della ferriera” e anche: “Se la SSC Napoli ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con Decibel, avrà avuto le sue ragioni e lo deve fare senza tarantelle social di altri collaboratori (Geolier) che danneggiano solo la società e il clima, l’ambiente” oppure: “Ma se capisco bene Decibel Bellini è intoccabile? Ha preso il posto fisso al Napoli? Deve ringraziare la società che gli ha permesso per 15 anni di diventare un personaggio conosciuto. Ora vogliono cambiare, dove sarebbe il problema?”

Il web è scatenato: “Leggendo i commenti, Goelier è stato attaccato per aver fatto le scarpe a Decibel Bellini e quindi si è tirato indietro a contratti firmati. Ovviamente la colpa alla fine ricadrà su ADL” e anche: “Ha avuto tante critiche su IG da parte dei suoi fans che lo accusavano di aver fatto cacciare Decibel e lui a quel punto ma solo per questo ha avuto paura di perdere fans ed ha fatto quel comunicato” e infine: “Per me ha sbagliato Decibel perché si è comportato come un bambino, un uomo avrebbe scritto un messaggio per congratularsi con chi ha preso il suo posto e smorzare il clima invece di incendiarlo facendo la vittima”