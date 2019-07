Napoli, Ghoulam fa felice tifoso con super regalo

Faouzi Ghoulam è la vera stella di questi primi giorni di ritiro del Napoli. L’algerino s’è presentato a Dimaro con qualche chilo di muscoli in più, frutto della preparazione svolta durante le vacanze con il fratello e il preparatore spagnolo Pedro. Preparazione per la quale ha rinunciato a giocare la Coppa d’Africa con l’Algeria. Non a caso ieri, nella prima sgambata degli azzurri, il terzino è stato tra i più brillanti: insomma dopo il doppio infortunio della stagione 2017/18 e il lento recupero della scorsa, Ghoulam vuole tornare ai massimi livelli nella prossima. Intanto, l’amore dei tifosi napoletani non è diminuito.

L’ABBRACCIO DEI TIFOSI. Come ogni anno l’algerino è tra i più acclamati a Dimaro e anche tra i giocatori più disponibili per selfie e autografi con i tifosi. La prova del nove è arrivata oggi, su Twitter. Un tifoso di nome Massimo, infatti, si lamentava sul proprio profilo di non essere riuscito a farsi autografare la maglia azzurra da Ghoulam. “E niente, non riesco a farmi firmare la maglia da Faouzi Ghoulam – ha scritto il tifoso azzurro -. E pensare che sto a 100metri da lui… È pure il mio compleanno…”.

L’APPUNTAMENTO. Poco dopo, però, la replica inattesa proprio di Ghoulam, che ha risposto a Massimo su Twitter, fissando un appuntamento. “Vieni vicino a l’albergo verso le 16.40”, il commento al tweet dell’algerino, che naturalmente scatena l’entusiasmo del tifoso azzurro. “Grazie, sei un vero uomo!”, commenta Massimo, che naturalmente poi sul profilo social riceve le congratulazioni di altri supporter del Napoli.

Vieni vicino a l’albergo verso le 16.40 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) July 8, 2019

SPORTEVAI | 08-07-2019 16:00