Ottime notizie per il Napoli che potrà finalmente riabbracciare Faouzi Ghoulam. Il professor Mariani ha visitato l'algerino e ha dato il via libera per il rientro in campo.

Il terzino si era rotto il crociato nel novembre del 2017 e fratturato la rotula a febbraio. Ancelotti ha già detto di non voler forzare i tempi di recupero ma si spera che Goulam torni per il big match contro la Juventus.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 14:15