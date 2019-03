Napoli, già pronta la festa anti-Juve

A Torino si gioca una partita importantissima per la stagione bianconera, anzi, finora la più importante in assoluto: Juventus-Atletico Madrid peserà tantissimo sul bilancio annuale, ma se da un lato i tifosi della Vecchia signora sono in fibrillazione sperando in una clamorosa rimonta c’è come sempre accade chi invece non vede l’ora di poter festeggiare una eliminazione che avrebbe del sorprendente vista la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Pro-Cholo – Sui social a parlare del match forse sono addirittura più gli anti-juventini che gli juventini stessi e se da un lato fioccano i messaggi a favore di Diego Simeone del tipo “Forza Cholo, l’Italia onesta tifa per te” c’è anche chi tira in ballo questioni storiche scrivendo “Questa partita sembra rispecchiare un po’ la storia del sud . Da un lato gli spagnoli, visti dai più come stranieri, ma che di fatto hanno segnato le nostre radici. Dall’altra i Savoia, piemontesi, uelli che ci derubano, proprio come la Juve”.

Come l’anno scorso col Real – Quando la Juventus venne eliminata dal gol nel recupero di Cristiano Ronaldo con strascico polemico annesso nel capoluogo campano fu un trionfo di fuochi artificiali e sembra proprio che la cosa possa ripetersi. Addirittura in città molte bancarelle vendono anche gli oramai tipici manifesti mortuari che annunciano la dipartita della squadra bianconera e che vengono preparati quando c’è da celebrare la disfatta altrui. Ovviamente però non mancano quelli che invitano alla prudenza, per non rimanere delusi in caso di impresa di Chiellini e compagni.

SPORTEVAI | 12-03-2019 10:36