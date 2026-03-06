Napoli, giallo Lucca: cosa c’è dietro la sua esclusione al Forest. Spalletti chiama Lobotka e Anguissa alla Juve

Fuori dai convocati nelle ultime due partite di Premier League, era stata ipotizzata una bocciatura flash per Lucca: non è così. Spalletti punta due suoi ex pupilli

Che fine ha fatto Lorenzo Lucca? Da due partite l’attaccante che il Nottingham Forest ha preso in prestito dal Napoli durante la finestra invernale di mercato non figura nella lista dei convocati. Contestatissimo in seguito alla pessima prestazione in Europa League contro il Fenerbahce, sembrava fosse già stato bocciato da Vitor Pereira. Ma non è proprio così. Intanto De Laurentiis deve prestare attenzione a Spalletti: l’allenatore dello storico terzo scudetto strizza l’occhio a Lobotka e Anguissa.

Napoli, giallo Lucca al Nottingham Forest

Un gol all’esordio nei 37’ in campo contro il Leeds, poi le prestazioni mediocri contro Wolverhampton, Liverpool e nella doppia sfida dei playoff di Europa League col Fenerbahce. Questo il bilancio delle prime (e ultime) partite di Lucca con la casacca del Nottingham Forest.

Sì, perché dopo la pioggia di critiche che gli è cascata addosso da parte dei tifosi per la sua partita contro l’ex squadra di José Mourinho, il 25enne di Moncalieri non s’è visto più in campo. Vitor Pereira non l’ha convocato né contro il Brighton né contro il Manchester City, dove avrebbe potuto dar vita a un derby tutto italiano con Gigio Donnarumma.

Il vero motivo della sua esclusione

Le voci di una bocciatura francamente spiazzante visto il poco tempo avuto a disposizione per integrarsi con i nuovi compagni di squadra e adattarsi alla realtà del calcio inglese sono state smentite dai fatti. Già, la sua esclusione non è frutto di una scelta tattica, ma di un problema alla caviglia.

Lo testimonia la sua sortita italiana: come riferisce Tuttomercatoweb, Lucca si è recato a Roma per un consulto medico. Non dovrebbe essere nulla di serio, ma il Napoli e De Laurentiis seguono con attenzione e apprensione quanto sta succedendo. La speranza, infatti, è che l’ex Udinese riesca a imporsi in Premier League, così da indurre il Nottingham Forest a versare i 35 milioni del riscatto. Alla luce delle sue prime uscite e del giudizio subito netto dei tifosi, pare però molto difficile che il club inglese decida di trasformare il prestito in acquisto a titolo definitivo.

Minaccia Spalletti: occhi su Lobotka e Anguissa

Napoli e Juventus sono in corsa per un posto in Champions. Se Conte è chiamato a difendere la terza posizione in classifica, Spalletti è costretto a una rimonta disperata ai danni di Como e Roma per rientrare tra le prime quattro della classe. Dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, dipenderà anche il budget delle due squadre da destinare al mercato estivo.

Secondo il giornalista Carlo Alvino, il grande ex Spalletti sarebbe pronto a un altro sgambetto ai danni di De Laurentiis, con cui i rapporti sono ai minimi termini dopo l’addio post scudetto. Ebbene, Lucio porterebbe ben volentieri nella Torino bianconera due elementi fondamentali della mediana di quel Napoli capace di dominare il campionato: Lobotka e Anguissa. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2027, ma la situazione più delicata è quella del camerunese, che la scorsa estate aveva già manifestato l’intenzione di vivere una nuova esperienza altrove.