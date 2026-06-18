Napoli, Gila l’eccezione: Manna guarda al mercato estero per far felice Allegri, idea Molina dalla Liga

Con il cambio di allenatore il club modifica anche le sue strategie, la campagna acquisti vira da Premier e Serie A ad altri orizzonti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri al posto di Antonio Conte, cambia la strategia del Napoli sul mercato: Mario Gila è l’eccezione, il d.s. Giovanni Manna guarda soprattutto all’estero, ma non più solo alla Premier League. L’ultima idea è Nahuel Molina dell’Atletico Madrid.

Napoli, Gila l’eccezione al nuovo mercato

Un allenatore non incide soltanto sull’atteggiamento tattico della propria squadra, ma anche sulle scelte di mercato del club a cui appartiene. La dimostrazione è al Napoli, dove l’avvicendamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri sta cambiando profondamente l’approccio alla campagna acquisti da parte del d.s. Giovanni Manna e anche la tipologia di giocatori cercati dalla società partenopea. In questo senso, l’interesse del Napoli per il difensore della Lazio Mario Gila rappresenta un’eccezione.

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Le preferenze di Conte…

Gila potrebbe infatti corrispondere al profilo dell’acquisto del Napoli nel biennio contiano: un giocatore sì ancora giovane ma comunque esperto (è del 2000) e soprattutto che ben conosce la serie A. Un profilo alla Alessandro Buongiorno o alla Sam Beukema, difensori arrivati rispettivamente nell’estate 2024 e 2025 alla corte di Conte, o anche alla Lorenzo Lucca. Conte preferiva gli acquisti “interni”, provenienti dalla serie A: l’alternativa era rappresentata dai giocatori della Premier League, che arrivati in Italia potevano assicurare quell’esuberanza fisica tanto cara al tecnico salentino.

…e quelle di Allegri

Con Allegri l’approccio del Napoli sul mercato cambia, sia per una maggiore apertura dell’allenatore toscano rispetto alle scelte del club, sia per la diversa scala di valori con cui l’ormai ex allenatore del Milan giudica i calciatori: prima ancora della fisicità e della conoscenza della serie A, Allegri apprezza l’abilità tecnica. Il d.s. Manna è dunque autorizzato a guardare oltre i confini del nostro campionato e della Premier League: non a caso sul suo taccuino sono finiti l’esterno offensivo argentino del Boca Juniors Zeballos o il laterale destro Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. E la sua è anche una scelta di natura economica: comprare in serie A o in Premier, infatti, è sicuramente più impegnativo per le casse del Napoli.

Molina l’ultima idea di Manna

L’ultima idea di Manna sembra corrispondere proprio al nuovo respiro dato dall’arrivo di Allegri al mercato del Napoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe sondato la possibilità di prelevare Nahuel Molina, 28enne laterale destro dell’Atletico Madrid, attualmente al Mondiale con l’Argentina. Un giocatore tecnico e rapidissimo, ma tutt’altro che un colosso, che Allegri apprezza dai tempi in cui giocava all’Udinese. Vale 15 milioni di euro, ma nell’affare potrebbe entrare anche Mathias Olivera: vedremo ne nascerà una trattativa, di certo c’è che il Napoli di Allegri non ha più vincoli agli orizzonti (geografici) di mercato.