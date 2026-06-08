Napoli, per Gila spunta un alleato inatteso: come la protesta anti-Lotito in casa Lazio si intreccia col mercato

La tifoseria biancoceleste ha annunciato che porterà avanti la contestazione su due fronti: i mancati introiti potrebbero spingere il presidente a cedere il difensore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Lazio fa muro su Mario Gila, oggetto del desiderio del Napoli, ma il club partenopeo potrebbe trovare un inatteso alleato nella tifoseria biancoceleste: la protesta anti-Lotito dei laziali potrebbe infatti influenzare le decisioni sul mercato in uscita.

Napoli su Gila, Lotito fa muro

Il Napoli ha già bussato alla porta della Lazio per Mario Gila, difensore ritenuto la soluzione ideale per rafforzare il reparto arretrato della squadra che verrà affidata a Massimiliano Allegri: lo spagnolo, classe 2000, ha ormai esperienza in serie A, è risultato uno dei migliori centrali del campionato ed è un profilo che, se dovesse continuare a crescere, potrebbe assicurare al club di Aurelio De Laurentiis anche un buon guadagno in vista di una futura cessione. Claudio Lotito, però, non ha intenzione di mollare la presa: per il presidente biancoceleste, infatti, Gila non partirà per meno di 30 milioni di euro.

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I tifosi laziali alleati del Napoli

La valutazione di Gila è ritenuta troppo alta dal Napoli che, però, potrebbe aver trovato un alleato inatteso nella corsa al difensore spagnolo. Parliamo della tifoseria della Lazio, intenzionata a portare avanti la protesta contro Lotito su due fronti.

Dopo aver annunciato il mancato rinnovo degli abbonamenti per le gare dell’Olimpico, i gruppi organizzati della Curva Nord hanno avviato una campagna social per chiedere all’intera tifoseria biancoceleste di non rinnovare gli abbonamenti alle pay tv per le gare della Lazio. E sul web sono già numerosi gli screenshot e i video che mostrano i supporter laziali disattivare i propri contratti.

Il danno per le casse della Lazio

La doppia contestazione portata avanti contro Lotito rischia di creare un danno economico ingente alla Lazio, già colpita dalla diserzione dell’Olimpico da parte dei tifosi scattata nella seconda parte della stagione appena conclusa. Secondo il Corriere dello Sport, tra mancati abbonamenti, biglietti invenduti, merchandising boicottato e eventuale calo dei diritti tv a causa delle disdette con le pay tv, i tifosi della Lazio potrebbero causare un ammanco di oltre 20 milioni di euro al bilancio del club bella stagione 2026/27. Denaro che Lotito sarebbe costretto a reperire altrove.

La scelta di Lotito

Con la cessione di Gila, dunque, il presidente della Lazio potrebbe tutelare le casse della società dai danni provocati dalla contestazione. D’altra parte il punto di rottura con i tifosi è già stato raggiunto: scegliere di non vendere uno dei giocatori più amati da parte dei laziali non aiuterebbe comunque Lotito a recuperare popolarità. Senza dimenticare che il contratto di Gila scadrà a giugno 2027 e che il giocatore non sembra intenzionato a firmare il rinnovo: venderlo ora al Napoli, dunque, potrebbe alla fine rappresentare la scelta più facile per Lotito.