Napoli, Giuntoli contro il maxi-mercato

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si esprime contro una maxi sessione di calciomercato aperta fino a dicembre: “Sarebbe necessario per noi addetti ai lavori ma andrebbe contro quella che è l’etica del campionato. I giocatori non avrebbero la testa solo alle partite come a gennaio dove accadono inconvenienti spiacevoli: non credo sia giusto”.

Sul danno economico del Covid-19: “E’ un brutto colpo per tutta l’economia mondiale e anche per il calcio, il contraccolpo ancora non possiamo quantificarlo”, ha aggiunto a Sky Sport 24.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 15:53