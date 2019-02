Napoli, Hamsik ferito: il gesto inatteso del capitano azzurro

La mancata cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang diventa un caso che può condizionare il Napoli nei prossimi giorni. Con una stringata nota pubblicata sui profili social, il club azzurro ha annunciato mercoledì sera lo stop al trasferimento del centrocampista slovacco in Cina: l'addio di Marekiaro potrebbe però essere solo rimandato.

Le due parti stanno infatti tentando di riaprire un dialogo, riporta Sky. Il club di De Laurentiis non vuole cedere il suo capitano in prestito con obbligo di riscatto come preferiscono in Estremo Oriente, ma chiede i venti milioni pattuiti, in un'unica soluzione o a rate. E vuole assicurazioni sul pagamento che finora la società partenopea non ha avuto.

Il mercato cinese chiude il 28 febbraio prossimo e i tempi per ricucire lo strappo ci sono. Tutt'altra questione invece la disponibilità di Hamsik, che aveva già preparato le valigie e aveva salutato tutti, compagni, tifosi e dirigenti, convinto di cominciare una nuova avventura. Il giocatore, che giovedì mattina era atteso a Castel Volturno per l’allenamento, non si è presentato e certamente non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la partita di sabato contro la Fiorentina. Il giocatore ha bisogno di riflettere dopo le ultime ore di tensione, e secondo Sky avrebbe concordato con la società della sua assenza. Una situazione scomoda, che come detto rischia di distrarre la squadra dai prossimi impegni, a cominciare da campionato e Champions League.

A Tuttosport ha parlato anche l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani: "I termini, le condizioni e le garanzie non sono state rispettate, anzi modificate".

