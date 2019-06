"Napoli? Ho paura”. Ma la wag del possibile colpo nega tutto

La gaffe. La polemica. E la smentita. C’è di tutto nel giallo social che ha tenuto banco per alcune ore sull’asse Firenze-Napoli. Protagonista suo malgrado Sabrina Merlos, la splendida compagna di Jordan Veretout. Tutto è nato da un suo presunto (è il caso di sottolinearlo) messaggio, scritto durante una diretta Instagram e riportato da diverse testate, in cui avrebbe espresso giudizi non certo lusinghieri nei confronti della città partenopea, quella dove il centrocampista della Fiorentina dovrebbe trasferirsi a breve, stando almeno agli ultimi insistenti rumors di mercato.

Il messaggio – Ma cosa avrebbe scritto lady Veretout, che proprio a Napoli qualche mese fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio da suo marito? “Mi piace Napoli ma ho paura per i miei figli. Mi sento più sicura quando vengo e sono con Jordan e il suo agente. So bene che Jordan a Napoli guadagnerebbe il triplo, ma è meglio guadagnare meno che rischiare di essere uccisi. Non dico che a Napoli tutti sono ladri, queste sono solo cose che ho sentito”.

Le reazioni – Non appena il testo del messaggio si è diffuso sul web, sulla compagna del calciatore francese si sono abbattute le critiche indignate di numerosi sostenitori del Napoli. “Ma chi vi vuole”, i commenti meno aspri in un mare di insulti e invettive. Anche se qualcuno non ha rinunciato all’ironia, sottolineando pungente: “Meglio, visto che Veretout non sarebbe un grande acquisto per il Napoli“.

Account chiuso – Dopo alcune ore è arrivata la smentita in francese della diretta interessata attraverso una storia su Instagram. Dopo aver ribadito di amare Napoli, al punto da averla scelta come location per la sua promessa di matrimonio, Sabrina Merlos ha dato vita a uno sfogo nudo e crudo: “Smettetela di raccontare le cose come volete, banda di pazzi! Mi avete rotto le p…”. Per evitare altri guai, poi, la donna ha deciso anche di chiudere il suo account. Una mossa dolorosa ma necessaria, almeno in questo frangente, per non dar adito a nuovi possibili equivoci.

SPORTEVAI | 07-06-2019 10:54