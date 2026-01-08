Napoli, Hojlund alla carica sui social: la storia sul gol annullato fa impazzire i tifosi

Dopo la partita l’attaccante ha pubblicato un video al rallentatore del fallo di mano che ha portato alla cancellazione della rete al Verona: “Non l’ho toccata”

Rasmus Hojlund non ci sta: il gol contro il Verona annullato dall’arbitro Marchetti su segnalazione del Var l’ha fatto infuriare e dopo la gara l’attaccante ha dedicato all’episodio una Instagram story che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli.

Napoli, il gol annullato a Hojlund

In Napoli-Verona, dopo un primo tempo negativo, Rasmus Hojlund è stato tra i protagonisti della rimonta azzurra nella ripresa, aiutando con i suoi scatti e le sue sponde la squadra di Antonio Conte a rendersi pericolosa e a mettere pressione all’Hellas. Il centravanti danese, in realtà, avrebbe anche contribuito con un gol, annullato però dall’arbitro Marchetti su segnalazione del Var, che ha ravvisato un fallo di mano in fase di controllo da parte di Hojlund: un episodio del quale, nel post-gara, si è lamentato anche Conte e che diversi addetti ai lavori hanno bollato come un errore arbitrale.

La Instagram story di Hojlund

Dopo l’incontro del Maradona anche Hojlund ha voluto dire la sua sul gol annullatogli contro il Verona, non l’ha fatto ai microfoni delle tv ma sui social, con una Instagram story. Il centravanti danese ha postato un video al rallentatore del suo controllo di palla, avvenuto pochi attimi prima di scoccare il tiro vincente verso la porta di Montipò: le immagini non sono chiarissime, ma proprio per questo motivo, a termini di regolamento, l’arbitro non avrebbe dovuto cancellare la rete di Hojlund. “Non ho proprio toccato la palla con la mano”, scrive poi l’attaccante, aggiungendo poi “Bene, andiamo a domenica. Forza Napoli sempre”.

I tifosi applaudono Hojlund

Lo sfogo di Hojlund ha ovviamente generato migliaia di reazioni da parte dei tifosi del Napoli, che hanno commentato la Instagram story dell’attaccante sui propri profili o su quelli dedicati al tifo azzurro. “Hojlund fa bene a lamentarsi, gli hanno tolto un gol assurdo”, scrive Max su Instagram. “Hojlund non è neanche polemico, è solo sincero: si vede che non la tocca con la mano”, sottolinea Marcellina. “Siamo al paradosso, un giocatore è costretto a giustificarsi sui social per un errore che non ha mai commesso”, aggiunge Salvatore. “Gol stra-regolare, spero che Hojlund tenga questa rabbia in corpo fino a domenica”, suggerisce Franci alludendo al big match con l’Inter a San Siro. “Hai ragione – replica Fiub – Rasmus s’è arrabbiato: con l’Inter questo sfonda la porta”.