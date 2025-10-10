Napoli, Hojlund vola con Conte: show con la Danimarca e l’incredibile confronto con la scorsa stagione  

Il centravanti conferma il momento magico anche in nazionale: con la doppietta alla Bielorussia è a 7 gol in 9 partite, stesso bottino delle ultime 41 gare nel 2024/25

La cura Conte dà frutti anche in nazionale per Rasmus Hojlund: il centravanti ha firmato una doppietta nel 6-0 con cui la Danimarca ha liquidato la Bielorussia, raggiungendo complessivamente quota 7 gol in questo avvio di stagione, lo stesso bottino messo insieme negli ultimi 41 incontri della scorsa.

Lo show con la Danimarca

Il trasferimento al Napoli sembra aver definitivamente sbloccato il talento di Rasmus Hojlund. Dopo aver deciso la partita contro il Genoa che ha permesso agli azzurri di conservare la vetta della classifica di serie A, il centravanti ha brillato ieri sera anche in nazionale, firmando una doppietta nel 6-0 con cui la Danimarca ha liquidato la Bielorussia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Entrambe le reti sono arrivare su tap-in, al 19’ e al 45’, per il raddoppio e il punto del 3-0 della nazionale scandinava.

Lo score stagionale di Hojlund

Con lo show di ieri sera, Holjund è salito a 7 reti in 9 partite in questa stagione: 4 li ha siglati con il Napoli – contro Fiorentina, Sporting (doppietta) e Genoa – e gli altri 3 con la Danimarca (prima della Bielorussia era andato in gol nel 3-0 alla Grecia). Un rendimento eccellente, dovuto più che a un cambio di preparazione – il danese ha svolto il ritiro con lo United da separato in casa, unendosi al Napoli solo negli ultimi giorni di mercato – alla rinnovata fiducia in sé stesso, fattore sul quale ha di sicuro pesato l’approdo al Napoli e alla corte di Antonio Conte, che tanto ha spinto per poter avere Hojlund a disposizione dopo l’infortunio di Romelu Lukaku.

Il confronto con l’ultimo anno allo United

C’è un dato, in particolare, che descrive la rinascita di Hojlund ed è il confronto tra i gol segnati nella stagione appena iniziata e quelli messi a segno nella scorsa: come detto, Hojlund ha firmato 7 reti nelle prime 9 partite, una media che appare ancor più straordinaria se si pensa che il danese aveva messo insieme lo stesso bottino di reti nelle ultime 41 partite della stagione 2024/25 tra Manchester United e Danimarca. Limitando l’analisi alle squadre di club, nelle 6 partite giocate col Napoli Hojlund ha segnato lo stesso numero di gol (4) realizzati nelle ultime 37 gare con i Red Devils. Da quando è in azzurro, di fatto, s’è trasformato in un altro giocatore: e ieri se n’è accorta anche la Danimarca.