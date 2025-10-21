Napoli horror, è crisi. Bufera su Lucca, Beukema e De Bruyne, tifosi contro Conte: “Mercato imbarazzante”

I partenopei ne prendono 6 dal Psv: una batosta che complica il cammino in Champions. Tifosi sul piede di guerra: l'idillio con Conte sembra finito. Lucca il più criticato

Il Napoli crolla in Olanda contro il Psv, rovina il suo percorso in Champions e, ora, si ritrova a gestire una crisi inaspettata dopo il mercato da 150 condotto da De Laurentiis. I tifosi sono sul piede di guerra: dito puntato contro Conte. Ma nel mirino ci sono pure i nuovi acquisti: da Lucca a Beukema, passando per De Bruyne.

Disastro Napoli: il Psv apre la crisi degli azzurri

Seconda sconfitta di fila, quarta stagionale tra campionato e Champions. Dopo il ko di misura col Torino, il crollo a Eindhoven contro il Psv, nonostante il vantaggio iniziale realizzato dal recuperato McTominay. Il Napoli si fa male da solo in 3′ dal 35′ al 38′: prima il grottesco autogol di Buongiorno, poi la follia di Beukema che spiana la strada al contropiede finalizzato da Saibari. A inizio ripresa, altra dormita difensiva ed ecco il tris dell’ex Parma Man.

La squadra di Conte si disunisce, sparisce dal campo, rischia l’imbarcata. Anche De Bruyne, il più esperto dell’undici partenopeo, è un fantasma. Lucca si fa espellere, Man segna ancora. Poi McTominay, Pepi e pure Driouech: finisce 6-2, una figuraccia. Una sconfitta destinata a far rumore. Perché complica tremendamente il cammino europeo del Napoli. E apre la crisi della squadra che ha lo scudetto cucito sul petto, che sabato riceverà la visita dell’Inter al Maradona.

Tra Conte e i tifosi idillio finito: colpa del mercato

‘Scurdammece ‘o passato’. Lo scudetto rappresenta una delle pagine più belle ed esaltanti della storia del Napoli, ma la fotografia del presente è ben diversa. La scorsa stagione la squadra di Conte era granitica, oggi è un colabrodo.

E sul banco degli imputati finisce proprio l’ex ct. “Conte non si è evoluto, non ha dato dato organizzazione: sembra di vedere una squadra senza allenatore, completamente sfilacciata” sbotta Nicolas su Facebook. Sulla stessa lunghezza d’onda Gianfranco: “Conte è in totale confusione e non riesce a trovare il bandolo della matassa”. “#Conte out” sentenzia Dario. “L’ennesima dimostrazione che Conte in campo internazionale è completamente fuori luogo. Lo ringrazierò sempre per lo scudetto all’italiana, ma adesso può andare” chiosa Pietro.

Bufera su Lucca, Beukema e De Bruyne

I tifosi ne hanno davvero per tutti. Ma tra i più contestati figurano i nuovi acquisti Beukema, De Bruyne e Lucca, espulso nel finale per un gesto senza senso all’indirizzo dell’arbitro Siebert. “Spesi 150 milioni per giocatori chiesti da Conte, ma di un livello imbarazzante. Ci ha fatto sperperare un patrimonio per prendere calciatori come Lucca e Beukema, siamo alla follia assoluta” scrive Alessandro.

“Prendere un gol in contropiede in quel modo sull’1-1 fuori casa è da dilettanti allo sbaraglio. Una squadra naufragata con l’arrivo di De Bruyne. No comment su Lucca, che non stoppa un assist d’oro e ha sulla coscienza il 2-1 viste le sue movenze da elefante” chiosa Francesco. Andrea chiude con una battuta: “Vediamo il lato positivo. Non vedremo Lucca in campo la prossima partita”.