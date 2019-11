Napoli, Hysaj pronto ad andare via a zero

L'agente Mario Giuffredi ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' ha parlato del futuro di Hysaj: "Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà il giocatore a 0, ma noi cadiamo sempre in modo positivo. Il Napoli un anno e mezzo fa poteva prendere 50 milioni dal Chelsea, se resterà al Napoli, rischia di vendere il giocatore a 0".

"Scambio con Florenzi? Non mi risulta, Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio. La Roma ha bisogna del terzino, Spinazzola e' un giocatore forte, ma spesso ha problemi. Florenzi non e' considerato un terzino, ma da quello che vedo non gli sta dando spazio in nessun altro ruolo", sono le parole riportate da Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 15:04