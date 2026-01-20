Napoli, i lamenti di Conte scatenano i tifosi dell'Inter: le parole boomerang del tecnico azzurro

L'ex ct alla vigilia della gara di Champions ha attaccato il calendario fitto e ha ipotizzato quasi un malocchio per i tanti infortuni in stagione

Meret, Rrahmani, Gilmour, Elmas, Anguissa, Politano, De Bruyne, Lukaku, Neres. Se ci metti un paio di difensori è una squadra da scudetto o quasi ma in realtà è la top-9 dell’infermeria del Napoli. Una vera maledizione gli infortuni di quest’anno per Conte che non smette mai di ricordare come sia costretto da sempre a navigare contro vento ma le sue ultime dichiarazioni, nella conferenza di vigilia della decisiva gara di Champions a Copenaghen, hanno istigato la reazione del web, stanco delle lamentele perenni dell’ex ct.

Conte teme anche il malocchio

Nel sintetizzare in un titolo le parole di Conte il Corriere dello sport ha colto nel segno: “Ci gufano”. Sì perchè nello sfogo dell’allenatore azzurro sugli infortuni c’è anche il timore del malocchio: “Ci sono delle cose che ti puoi spiegare e altre no. Poi quando giocano sempre gli stessi, c’è un sovraccarico. Stiamo cercando di tenere botta e lo stiamo facendo bene, vanno fatti i complimenti ai ragazzi. È fuor di dubbio che siamo in grandissima difficoltà. Neres da solo ha avuto un problema al tendine. Sono cose inspiegabili, sono annate strane che nascono così, forse c’è tanta tanta negatività che arriva da altre parti”.

Il tecnico azzurro attacca il calendario

L’altra bordata di Conte è per il calendario: “Questa è la quarta partita in nove giorni, è una cosa assurda. Chi fa il calendario, dovrebbe passarsi la mano sulla coscienza, si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi”.

Sono soprattutto queste parole a scatenare la bufera sui social con tantissimi tifosi dell’Inter che ricordano come l’anno scorso lo stesso Conte negasse il vantaggio di non giocare le coppe. Fioccano le reazioni: “L’anno scorso non diceva lo stesso. Ma certo, giocava l’Inter ogni tre giorni. Mica lui. Per carità, dichiarazioni che si commentano da sole” e poi: “Un pagliaccio. Lo scorso anno diceva che giocare ogni 3 giorni non era un problema…anzi era quasi un vantaggio. Ha vinto uno scudetto giocando la metà delle gare dell’Inter e lo ha fatto passare anxhe come una impresa..” e anche: “Nessuno si ricorda che l’Inter l’anno scorso ha giocato tot.le 63 partite-> 38 campionato -> 15 Champions -> 4 Mondiale x club -> 2 Supercoppa Italiana -> 4 Coppa Italia. l’Inter ha registrato un totale di 36 di infortuni che hanno coinvolto ventiquattro giocatori.”.

C’è chi scrive: “Il suo limite è quello di non saper gestire 3 partite alla settimana. Se continui a mettere la stessa pressione rompi gli uomini. Non è un caso che abbia la squadra più rotta d’italia. Se ti strappi (poi operato) a calciare un rigore vuol dire che eri al limite” e poi: “Ma basta!! Non se ne può più! Piange sempre sempre sempre sempre!!” e ancora: “Negli ultimi 2 anni è stato ed è intellettualmente disonesto. L’anno scorso, quando era l’Inter a giocare molto di più, minimizzava. Ora che tocca a lui, è un caso di stato”.

Il web è scatenato: “Più passa il tempo più diventa ridicolo. Mai visto un personaggio simile, dovrebbe vergognarsi solo ad aprire bocca” e anche: “Inaccettabile il livello di pagliacciate che sta tirando fuori. L’anno scorso c’era la bicicletta e pedalare, scudetto più difficile e questo anno invece sta facendo il cane morto da ottobre. Se andrà male lo aveva detto, altrimenti impresa straordinaria. Un vero clown”, oppure: “ai ad allenare il verona almeno giochi una volta sola a settimana….pazzesco questo oh…in Premier giocano anche piu di noi, ci fosse mezza lamentela”

Centinaia i commenti: “Conte si conferma, ancora una volta, l’allenatore più piangina al mondo. Anche quando vive una normalità che riguarda tutti.” e poi: “Ormai è palese che Conte non possa allenare le grandi squadre. Non sa fare turnover, non sa ruotare la rosa, non sa gestire piú di una competizione alla volta. Da sempre e non ha mai provato ad imparare a farlo” e infine: “Ma cosa c’è di sbagliato? Conte allena il Napoli e fa notare una cosa oggettiva, l’anno scorso avrebbe dovuto “giustificare” l’inter per le partite in più giocate? Non capisco, nessuno chiede a Chivu di piangere per le assenze del Napoli, ognuno guarda il suo, giusto così£