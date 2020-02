Napoli, i tifosi lanciano l’appello a De Laurentiis

Il Napoli convince lontano dal San Paolo. La formazione di Rino Gattuso vince di misura sul campo di un Cagliari in caduta libera nel girone di ritorno. La prestazione della squadra partenopea non è di quelle convincenti, ma con sofferenza riesce a portare a casa tre punti importanti.

La svolta

E sui social i tifosi, pur dopo una gara sofferta, plaudono al nuovo atteggiamento della squadra. Nessuna ricerca della bellezza o del gioco offensivo, ma una solida organizzazione di gioco, e tanta voglia di sacrificarsi anche in fase difensiva: “Tre punti che valgono oro, il Napoli sta imparando a soffrire e a essere una squadra compatta. La strada è ancora lunga ma è necessario percorrerla. Al momento pensiamo a divertirci e a fare più punti possibili” scrive un tifoso a cui fa eco “Continuità. Di risultati e nell’identità di gioco, nell’applicazione in fase difensiva e offensiva, solo così si può dare un senso al campionato. Senza dimenticare il talento, quello puro di Dries Mertens. Ad una prodezza dalla storia, Ciro”.

Nemo profeta in patria

E quello che risalta dalle ultime prestazioni della squadra di Gattuso è la maggior semplicità a giocare lontano dal San Paolo, dopo la vittoria in Coppa Italia a San Siro è arrivato anche il successo a Cagliari (prima c’era stata anche la vittoria a Genova con la Samp), al punto che un tifoso si domanda: “Ma non possiamo giocare tutte le gare fuori casa?”.

Conferma in arrivo?

E ovviamente gli applausi vanno tutti all’autore del gol vittoria, quel Dries Mertens che era mancato tanto al Napoli nelle ultime settimane e di cui si è parlato molto di più per la sua situazione contrattuale che per le prestazioni sul terreno di gioco: “Vittoria meritata – scrive un tifoso – gran gol di Mertens a due passi dalla storia, una domanda al nostro caro Aurelio De Laurentiis. Si può lasciare partire un giocatore ancora forte e non cercare un compromesso, almeno un biennale” e ancora “Non osate far andar via Ciro Mertens, deve fare ancora tanti gol”.

La rivalità

Ma i social, si sa, sono terra di sfottò e questa volta (dopo che l’andata era finita all’inverso) sono i cagliaritani a doversi sorbire un po’ di prese in giro. Una rivalità che i tifosi sardi sentono particolarmente quando incontrano il Napoli: “Adesso i tifosi del Cagliari devono aspettare un altro anno per la partita della vita”, scrive un tifoso. Al punto che un tifoso del Cagliari si lancia: “Sono più arrabbiato per la vittoria del Napoli che per la sconfitta del Cagliai, ci risolleveremo con o senza Maran”.

SPORTEVAI | 16-02-2020 20:14