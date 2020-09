Napoli, i tifosi ora sperano in Mourinho

Le vie del mercato sono infinte o quasi. E dopo che la possibilità Roma sembra essersi chiusa quando era tutto pronto per firmare un contratto, il Napoli trova una porta aperta in Inghilterra. Il club azzurro è ancora alle prese con la delicata questione Arek Milik.

L’attaccante polacco, che ha rifiutato ogni tentativo di rinnovo da parte del club azzurro, sembra diventato il vero tormentone di quest’estate partenopea, con i tifosi che sembrano essere stanchi di questa lunghissima telenovela. Sembrava essersi tutto risolto quando Napoli e Roma si sono avvicinati a un accordo, poi saltato per motivi ancora non del tutto chiari.

Le voci dall’Inghilterra

Nelle ultime ore si torna a parlare di un possibile interessamento del Tottenham per il giocatore partenopeo. Il club inglese, allenato da Josè Mourinho, anche in passato ha espresso la volontà di accaparrarsi il giocatore e ora con un’offerta di circa 20-25 milioni di euro potrebbe portare il polacco al Londra. Un’operazione che avrebbe anche un secondo aspetto. Anche il Tottenham del tecnico portoghese ha dato l’assalto a Victor Osimhen, ma fu proprio il tecnico a interrompere le trattative lasciando via libera al Napoli.

Una doppia operazione italiana per il club inglese, stando alle ultime voci infatti gli Spurs sarebbe pronti a fare shopping in Italia visto il forte interesse per il difensore dell’Inter, Milan Skriniar. Il Napoli sembra ansioso di risolvere la questione visto che corre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nel corso della prossima estate.

Tifosi spazientiti

Sui social i tifosi hanno completamente voltato le spalle a Milik. Il giocatore non ha mai trovato un vero e proprio feeling con la piazza e da quando sono emerse le voci sulla volontà di andare alla Juve, la rottura è stata definitiva. “Speriamo di riuscire a venderlo presto e concludere questa trattativa”. E sui social anche i tifosi della Roma sono scatenati, dopo l’accordo saltato, in tanti accusano il presidente De Laurentiis di aver tirato troppo la corda.

SPORTEVAI | 23-09-2020 09:10