Napoli, i tifosi sono sicuri: “E’ solo merito suo”

Il Napoli ritrova il successo. La squadra di Gattuso supera nettamente la Roma e torna alla vittoria in campionato dopo la sconfitta casalinga contro il Milan di sette giorni fa. Un Napoli apparso in ottima condizione e che ha messo in evidenza i suoi giocatori di maggiore talento: Insigne e Mertens.

Il ricordo

Ma l’intera serata del San Paolo è tutta dedicata a Diego Armando Maradona a cominciare dalle magliette indossate dai calciatori, molto simili a quelle dell’Argentina del numero 10. Un ricordo ma probabilmente anche un aiuto, visto come sono apparsi in palla i giocatori a disposizione di Rino Gattuso. “Stasera Diego c’è”, commenta semplicemente Barbara. E sono tanti i commenti che mettono l’accento di una squadra con una spinta in più.

Matteo spiega la situazione in maniera ancora più chiara: “Alzi la mano chi ha pensato a Maradona sul dribbling di Politano ai danni di Mirante”. Il gol del 4-0 esalta i tifosi azzurri: “Politano onora Diego nel modo migliore possibile”. E c’è anche chi conserverebbe la maglia “stile Argentina”: “Forse ci porta fortuna”.

Una giornata di tregua

Nel corso degli ultimi anni i rapporti tra la tifoseria napoletana e quella romanista sono stati particolarmente “turbolenti”, ma almeno per un giorno anche sui social i dissapori vengono messi da parte anche grazie alla scelta di Bruno Conti di andare ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Maradona. E in molti hanno pubblicato la foto che sotto il murales di Maradona, oltre ai ricordi azzurri vede presenti anche una sciarpa della Roma e la maglia di Francesco Totti.

Centrocampo sugli scudi

Ma si parla anche del campo. I commenti dei tifosi azzurri sono tutti estremamente positivi. E soprattutto si torna ad apprezzare Diego Demme, il centrocampista arrivato a Napoli lo scorso anno, ma che ha avuto un momento difficile in questo momento della stagione. “Prestazione straordinaria, grande professionista”, il commento di molti tifosi.

