Napoli-Icardi, chiamata inaspettata a Wanda Nara: vacilla la Juve

La reciproca tolleranza non costituisce un presupposto favorevole a un prosieguo proficuo tra le parti. Non sempre, almeno. Così è anche per Mauro Icardi e il PSG, dove ha ritrovato nella prima parte della stagione gol e prestazione nonostante l’altalenante rapporto con Tuchel e l’antagonismo nei riguardi di una cordata interna. La rinascita dell’attaccante argentino a Parigi aveva indotto a ritenere quell’ambiente, così vicino alle caratteristiche del giocatore, quello consono a valorizzarlo e a esaltarlo ma qualcosa dopo la festa organizzata da Wanda Nara si è rotto. E anche l’esercizio del diritto di riscatto da parte di Leonardo e i suoi non è così ovvio.

La Juventus alla finestra

La Juventus, com’è noto, è la prima pretendente: Fabio Paratici ha mantenuto ottimi rapporti con Wanda, la quale ha curato ogni fronte di trattativa compreso quello con il Napoli e il Real che sembravano un’estate fa i più concreti.

La telefonata di Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara

A squarciare il silenzio attorno al futuro di Icardi è una indiscrezione del Corriere rilanciata dai siti attenti alle cose del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis, nonostante i ripetuti rifiuti da parte dell’attaccante di proprietà dell’Inter, avrebbe contattato telefonicamente Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, per riallacciare quel filo interrotto nei mesi scorsi.

Da Parigi, infatti, filtra la volontà del club di non riscattarlo oppure di esercitare il diritto (70 milioni da versare nelle casse dell’Inter) per girare il giocatore a un secondo acquirente così come la stessa Juventus e Paratici avevano pensato per aggirare le resistenze di Beppe Marotta.

La società di Andrea Agnelli godrebbe di una sorta di prelazione, ma il Napoli vorrebbe insinuarsi e complicare il già complesso lavoro promosso per persuadere Mauro e soprattutto Wanda Nara della bontà dell’operazione, così come ipotizzata.

12-03-2020