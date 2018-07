Napoli, idea Llorente per l'attacco

C’è un nome nuovo per il reparto offensivo del Napoli.

Si tratta di Fernando Llorente, attaccante del Tottenham che – secondo quanto riferito da Radio Crc – sarebbe finito nel mirino del partenopei come vice Milik. Per il centravanti spagnolo si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’avventura (dal 2013 al 2015) con la maglia della Juventus.

Il giocatore non rientra nei piani di Mauricio Pochettino per la prossima stagione. La richiesta del club inglese è di 10 milioni di euro: vedremo se il presidente De Laurentiis arriverà ad offrire quella cifra.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 15:25