Napoli, il colpo di mercato divide i tifosi sui social

In attesa del debutto sul campo, il nuovo corso del Napoli prende forma anche sul mercato. Si fanno sempre più insistenti le voci relative a colpi in successione per la formazione azzurra, sia per gennaio che per giugno. E in un caso, pare proprio che l’operazione sia definita: in riva al Golfo è in arrivo un altro mastino del centrocampo.

Accordo – I giornalisti di Mediaset hanno lanciato l’indiscrezione: tra Napoli e Verona sarebbe stato raggiunto l’accordo per Sofyan Amrabat. Il centrocampista in prestito dal Bruges, nazionale marocchino, approderebbe in maglia azzurra a giugno per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Il Verona, dopo il riscatto dal club belga fissato in 3,5 milioni di euro, realizzerebbe un’importante plusvalenza e Amrabat vedrebbe quadruplicare il suo ingaggio, da 300mila euro a 1,2 milioni annui.

Imprescindibile – Un altro centrocampista dalle caratteristiche dinamiche, grande recuperatore di palloni e dai piedi discreti servirebbe come il pane, in effetti, al Napoli. Al momento in rosa c’è soltanto Allan ad avere, nel suo pedigree, queste attitudini. Allan che tra chiacchiere, multe, scandali e offerte in arrivo, potrebbe anche lasciare nei prossimi mesi.

Il cavillo – Un giocatore come Amrabat, insomma, servirebbe subito alla causa azzurra, soprattutto ora che sulla panchina del Napoli è approdato Gattuso. C’è un motivo, però, che renderebbe impossibile il passaggio del mediano ad altra squadra già a gennaio. Amrabat, infatti, ha già collezionato presenze ufficiali in stagione con due squadre diverse, appunto il Bruges e il Verona. Le norme Fifa, da qualche anno, rendono impossibile un ulteriore trasferimento nell’annata in corso.

Le reazioni: i pro – Ma cosa ne pensano i sostenitori del Napoli del probabile ingaggio del centrocampista marocchino? “È un grande, uno come lui servirebbe come il pane al Napoli“, scrive Ciro entusiasta. “Non costa tantissimo e assicura un rendimento eccezionale: è tra i migliori del Verona di Juric, una delle rivelazioni del campionato”, sottolinea Antonio. “Peccato non possa arrivare subito”, è invece il rammarico di Giulio.

E i contrari – Altri tifosi, però, non vedono di buon occhio il possibile tesseramento di un calciatore ritenuto non all’altezza delle ambizioni e delle potenzialità del club partenopeo. “Il Napoli si sta già rassegnando a non centrare la Champions, Amrabat è un profilo di seconda fascia”, denuncia Marco. “Amrabat, Berge, altri nomi di sconosciuti: e questi sarebbero i profilo di calciatori su cui costruire il rilancio?”, si chiede sbigottito Vincenzo. Mentre Gennaro attacca: “Sedici milioni per un onesto giocatorino si trovano subito, dodici per garantirsi due anni di Ibra no”.

SPORTEVAI | 14-12-2019 09:33