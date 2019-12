Napoli, il commiato di Ancelotti

Quella scherzosa foto che lo ritraeva con Aurelio De Laurentiis, entrambi in posa da James Bond, come didascalia dell'annuncio dell'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, è vecchia solo di un anno e mezzo, ma fa già parte dei ricordi dell'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Chelsea e Real Madrid, la cui esperienza alla guida degli azzurri è stata molto più breve del previsto.

L’esonero è scattato dopo la larga vittoria sul Genk, che ha promosso la squadra agli ottavi di Champions League, ma il tecnico emiliano ha pagato caro il deludente rendimento in campionato.

E se diversi giocatori hanno già espresso il proprio malinconico saluto al tecnico, il commiato di Ancelotti a Napoli e ai napoletani è stato all’insegna della classe.

L’allenatore ha affidato il proprio pensiero a un post sul proprio profilo Twitter: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE".





