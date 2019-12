Napoli, il futuro di Ancelotti è già segnato

Ancelotti sta vivendo un momento delicato al Napoli. La sua avventura in azzurro potrebbe non durare a lungo. Galliani è pronto ad offrire all'ex tecnico del Milan una nuova panchina: "Tra un anno e mezzo, quando saremo in Serie A, io chiamerò Ancelotti", le sue parole al Corriere dello Sport.

L'ex ad rossonero è certo della sua previsione: "Berlusconi è un decisionista e un visionario nel senso più positivo del termine, e si è messo in testa di tornare in Serie A, quando vuole ottenere un risultato lo ottiene".

SPORTAL.IT | 04-12-2019 08:44