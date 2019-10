Napoli, il futuro di Mertens è un mistero

Il futuro di Mertens è avvolto nel mistero. Il belga ha il contratto in scadenza con il Napoli al termine della stagione in corso. Si è parlato tanto di rinnovo ma, al momento, non è ancora arrivata la classica fumata bianca.

Tanti gli estimatori del 32enne centravanti. Attenzione anche all'opzione Cina. Ci sarebbe un'offerta spropositata sul tavolo dello stesso Mertens. C'è anche chi parla di un suo possibile addio a gennaio (per non perderlo a parametro zero).

SPORTAL.IT | 17-10-2019 08:29