Napoli, il like della wag fa sognare i tifosi

I sogni di calciomercato viaggiano anche (se non soprattutto) sui social network. Anche in casa Napoli: mentre la maggior parte dei tifosi è concentrata sul caso James Rodriguez, un “like” spuntato su una fan page Instagram di Hirving Lozano riapre le discussioni circa il possibile trasferimento dell’attaccante messicano del PSV al club azzurro. Tutto nasce da un fotomontaggio di Lozano con la maglia del Napoli postato da una fan page del giocatore messicano (chuckylozano11): a corredo dell’immagine, una didascalia che recita “Sembra sempre più probabile che Chucky lasci il Psv. Andrà al Napoli?”.

IL “LIKE”. Nulla di clamoroso, dunque, una semplice domanda sul futuro del giocatore che una fan page si è posta su Instagram. A scatenare l’attenzione dei tifosi del Napoli, però, è uno dei “like” all’immagine stessa, quello di raniazul, account dietro il quale si cela la moglie di Lozano. Un segnale di gradimento? Una conferma del prossimo approdo del giocatore in maglia azzurra? O l’ammissione che Lozano semplicemente lascerà il PSV, senza necessariamente trasferirsi al Napoli? Domande che ovviamente rimangono senza risposta, ma che bastano a gettare in agitazione i tifosi azzurri.

LE REAZIONI. Alcuni di loro si dicono entusiasti, come Davil Man che su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo napoletano spiega addirittura che preferirebbe il messicano a James Rodriguez. “Si dovrebbe prendere Lozano invece di James per 3 ragioni: 1 è più giovane, 2 è in fase di miglioramento, 3 la cosa più importante è quello che manca alla rosa del Napoli”. Altri, invece, non credono alla tesi del “like” come anticipazione dell’approdo del giocatore al Napoli. “Quindi se la moglie di Tom Brady mette like al Napoli vuol dire che lui viene da noi?”, scrive Nello citando il celebre giocatore di football americano. Di certo, però, il “like” di raniazul aiuta a infittire il mistero attorno al futuro di Lozano.

SPORTEVAI | 17-07-2019 13:13