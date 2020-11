Napoli, il messaggio di Gattuso crea il caos sui social

Dal calcio al covid e ritorno. La situazione difficile dovuta alla pandemia finisce per influenzare anche i personaggi del mondo dello sport che forse mai come in questi momenti sono diventati degli ambasciatori sulle regole da seguire e dei modelli di comportamento.

Festeggiamenti “eccessivi”

A complicare il rapporto tra Napoli e le regole da rispettare nel corso di questa pandemia è arrivata la tragica notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. La morte del fuoriclasse argentino ha fatto piangere un’intera città per il suo idolo e nel corso degli ultimi giorni tante persone si sono riversate in strada in barba alle regole per il contenimento della pandemia.

Una situazione particolarmente rischiosa anche in considerazione del fatto che la Campania si trova in zona rossa e dunque in un momento molto delicato, dal punto di vista pandemico. Al termine della gara tra Napoli e Roma è stato lo stesso Rino Gattuso a invitare tutti alla prudenza: “Forse non dovrei dirla ma la dico. Maradona è una leggenda ma vedo in giro troppa gente senza mascherina, dobbiamo fare i bravi e comportarci bene”, ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky.

La reazione dei social

Un messaggio che ha scatenato immediatamente la reazione dei social. In tanti hanno applaudito le parole del tecnico che fa il pieno di complimenti ma ovviamente non possono mancare le polemiche come quella di Ernesto: “La cosa incredibile è che sia dovuto arrivare Gattuso a fare una riflessione su una cosa che era lampante sotto gli occhi di tutti, mentre i media narravano estasiati delle manifestazioni d’affetto della città e le autorità tacevano tappandosi gli occhi”.

Ma c’è anche chi come Vito rispedisce al mittente le parole del tecnico: “Dite a Gattuso di stare sereno, non è successo nulla a giugno per festeggiare la Coppa Italia, non succederà nulla ora. Basta con questo terrorismo. Poi come è che lui non è imbavagliato”. Mentre Pasquale fa notare un altro passaggio dell’intervista di Gattuso: “Ha detto pure, litigando con Caressa che il Napoli ha 18 punti (e non 17) con una partita in meno. Però questo nessuno lo rileva. Ci sono ancora almeno altri tre gradi di giudizio”.

SPORTEVAI | 30-11-2020 08:52