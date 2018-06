Napoli, il nuovo obiettivo per la porta arriva da Madrid

Il Napoli sta cercando un portiere per sostituire Reina passato al Milan. In lizza ci sono Leno che piace molto all'Arsenal, Areola che potrebbe restare al PSG ma interessa anche alla Roma e Salvatore Sirigu attualmente al Torino.

Come riporta il Corriere dello Sport, l'ultima idea per la porta è il numero uno del Real Madrid, Keylor Navas. Il portiere costaricano è un classe 1986 ed è stato titolare nelle tre Champions League consecutive conquistate dal Real Madrid: Ancelotti lo ha avuto in Spagna come secondo di Casillas e potrebbe sfruttare questo fattore per convincerlo a trasferirsi a Napoli.



SPORTAL.IT | 15-06-2018 11:20