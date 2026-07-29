Due le piste principali seguite dal d.s. Manna per rafforzare la difesa dopo l’infortunio di Buongiorno: il francese del Chelsea più accessibile, meglio il portoghese per la lista serie A

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli si ritrova di fronte a un dilemma per l’acquisto di un difensore che vada a rimpolpare l’organico dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno e l’emergere dei problemi fisici di Sam Beukema: il d.s. Giovanni Manna è sulle tracce di Benoit Badiashile del Chelsea e Tiago Gabriel del Lecce. Al di là della qualità tecnica la differenza tra i due profili sta nel costo e negli incastri della lista Serie A.

Napoli, Manna cerca un difensore per Allegri

Cercasi centrale difensivo per Massimiliano Allegri: questo l’obiettivo del Napoli e del d.s. Giovanni Manna, chiamato a far quadrare le esigenze tecniche degli azzurri – rimasti a corto di difensori dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno e gli acciacchi di Sam Beukema – con le esigenze di bilancio e la necessità di sfoltire una rosa extralarge. Al momento, infatti, Rafa Marin non ha convinto, mentre su Luca Marianucci Allegri potrebbe scommettere, ma solo come alternativa ai centrali titolari.

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Napoli, i vantaggi economici di Badiashile

Manna sta seguendo attualmente due piste sul mercato. La prima porta a Benoit Badiashile, ex enfant prodige del Monaco smarritosi all’interno dell’infinito elenco di tesserati del Chelsea. Anche a causa di qualche infortunio il difensore francese, tutt’altro che stagionato (ha 25 anni), ha disputato appena 12 partite da titolare, per un totale di 1.070 minuti in campo: inoltre, da quando veste la maglia dei Blues Badiashile ha interrotto quel percorso di crescita che l’aveva portato a indossare anche a collezionare tre presenze nella Francia.

Il suo potenziale è indiscutibile, ma l’ex Monaco è un giocatore da recuperare. L’unico vero vantaggio legato a lui è economico: il Chelsea chiede 20 milioni per il suo cartellino, ma potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto, la formula che Manna intende proporre.

Napoli, la logica dice Tiago Gabriel

L’alternativa a Badiashile è rappresentata da Tiago Gabriel, giocatore che sul piano tecnico convince di più dopo l’un’ottima stagione disputata con la maglia del Lecce. Il portoghese è un giocatore nel pieno della crescita tecnica e caratteriale e offre anche maggiori garanzie dal punto di vista fisico: nella scorsa stagione ha giocato 39 partite col Lecce, di cui 38 da titolare, toccando quota 3.400 minuti complessivi con zero infortuni.

Tiago Gabriel, inoltre, porrebbe un problema in meno al Napoli: essendo nato nel 2004, rientrerebbe ancora nella lista Under, quindi il suo tesseramento non comporterebbe necessariamente l’uscita di un altro giocatore Over 22. Il problema con lui è il costo: il Lecce parte da una valutazione di 30 milioni di euro per il portoghese, cifra che il Napoli potrebbe permettersi solo dopo aver sgomberato la rosa da parecchi esuberi.