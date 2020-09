Napoli: il PSG ha la formula giusta per Koulibaly

Dopo aver ceduto Allan e Milik (manca ufficialità), il Napoli sarebbe pronto a cedere anche Koulibaly. Il club più vicino al forte difensore azzurro sarebbe il PSG, pronto a chiudere con una formula ad hoc.

L’idea sarebbe, secondo il Tuttosport, quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto (per non rischiare problemi con il Fair Play). Operazione da circa 59 milioni di euro complessivi (52 per il cartellino e sette di bonus).

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 18-09-2020 09:04