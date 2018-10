Napoli, il questore ha le idee chiare

"Abbiamo previsto un imponente servizio di Polizia per questa partita. Conosciamo la situazione, conosciamo dove alloggiano i tifosi del Liverpool e siamo pronti ad affrontare eventuali criticità". Queste le dichiarazioni del questore di Napoli Antonio De Iesu rilasciate ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Supersport 21.

"La Polizia inglese ci ha dato un grosso aiuto nella fase informativa, nella preparazione a questo evento. – continua De Iesu – La fase operativa invece è tutta in carico alla Polizia napoletana".

E sulla questione dei Tifosi in Costiera, il questore rassicura: "I dati che circolano forse sono eccessivi, faremo riscontri con i biglietti venduti e le prenotazioni presso le strutture ricettive, ma non credo sia un dato rilevante. Per il momento anche in quel caso non ci sono particolari criticità. La Stazione Marittima sarà un checkpoint importante per tutta la tifoseria inglese. Ringraziamo la collaborazione l'ANM, che darà supporto logistico, e anche il Liverpool che ha messo a disposizione 10 pullman".

Sul divieto della vendita di alcolici De Iesu puntualizza che la vendita sarà vietata, come da norma, solo all'interno dello stadio.

"Sono molto concreto in queste situazioni, non ritengo ci possano essere situazioni particolarmente difficili. Confido – conclude il questore – anche nella fattiva collaborazione del pubblico napoletano per una serata tranquilla e senza grosse problematiche".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 08:40