Napoli, il Real scarica James: ecco l'indizio social

Ogni giorno sembra essere quello buono per l’annuncio di James Rodriguez al Napoli ma come ogni trattativa-telenovela che si rispetti le cose stanno andando molto per le lunghe. L’impressione di tutti gli addetti ai lavori è che alla fine l’affare andrà in porto, anche perché sebbene stiano ancora facendo il gioco delle parti sia il club partenopeo che il Real Madrid hanno tutto l’interesse a farlo. Addirittura dalla Spagna arriva un importante indizio social che dimostra il totale disinteresse da parte delle “merengues” alla causa del colombiano.

Niente auguri – Mentre De Laurentiis dice che il Real chiede troppo e da Madrid non confermano a parlare come sempre è il web. James Rodriguez compie oggi 28 anni, così come il suo attuale compagno di squadra Vinicius. Sul proprio profilo ufficiale di Twitter gli spagnoli si sono ricordati di fare gli auguri a Vinicius, ma non a James. Insomma un altra traccia del fatto che perfino loro non lo considerino più uno della rosa e che siano pronti a separarsi da lui. Si tratta solamente di limare il pagamento, anche perché Florentino Perez punta a prendere più soldi possibile in una prima trance.

Altro pezzo da novanta – I tifosi accorsi a Dimaro per assistere alla preparazione della truppa di Carlo Ancelotti continuano ad attendere un grande colpo, ma hanno comunque un buon motivo per trovarsi in Trentino: nella giornata di domani arriverà in gruppo il greco Kostas Manolas, prelevato dalla Roma e pronto a iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

SPORTEVAI | 12-07-2019 13:38